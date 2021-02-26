逆行女团Brave Girls达成愿望 将参与录制《全知干预视角》

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因歌曲《Rollin’》逆袭而人气飙升的Brave Girls将参与综艺节目《全知干预视角》的录制，目前正在进行相关准备。

Brave Girls成员曾在电台节目、媒体采访等多次表示最想出演的综艺是《全知干预视角》。由于歌曲《Rollin’》逆袭，Brave Girls也迅速成为各电视台最想邀请的嘉宾，目前Brave Girls已经出演了《Running Man》等人气综艺，此次获得《全知干预视角》的邀请，不仅成员们达成所愿，也显示出Brave Girls目前的日益飙涨的人气。

Brave Girls是韩国著名音乐制作人勇敢的兄弟创立的“Brave娱乐”旗下艺人，但出道后一直未能引起关注。随着发行于2017年的歌曲《Rollin’》的相关视频在YouTube中成为热门，Brave Girls也成为又一个因歌曲逆袭而走红的组合。

目前，《Rollin’》的人气依旧不减，在韩国最大的音源网站Melon中的实时音源排行榜“24Hits”中，甚至超越了IU的《Celebrity》，连续多日成为冠军歌曲。同时《Rollin’》还成为多个打歌节目的冠军。