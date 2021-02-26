Eric公开神话群聊成员截图金烔完在列 不和风波平息

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一度面临“解散危机”的组合神话，在积极沟通之下，不和风波最终告一段落。

神话成员Eric（文晸赫）17日更新了自己的Instagram，晒出了一张群聊成员列表截图，其中包括了金烔完在内的所有神话成员。Eric表示早在2105年便有传闻称自己和金烔完不和，因此金烔完6年间没有加入神话成员聊天群组，而自己最近3个月也没有留在群中。因此，Eric晒出截图表明，神话成员间的矛盾似乎已经解决。

Eric还发文表示：“今后我们彼此要将心比心、分辨是非，不要再吵架，用更多的精力去守护神话和‘神话创造（官方歌迷会名称）’吧。”

同时Eric也对为解决这次危机而出面的成员和歌迷会表达了感谢。他说：“谢谢为了神话而放下了自己的颜面和自尊心、积极出面沟通的烔完。也要感谢为调节我们两人矛盾的弟弟们、成员们。”

此前，Eric 14日突然在社交网络中发文，指责金烔完不配合神话团队活动，引发大众关于神话成员不和、面临解散危机的猜想。之后金烔完也以社交网络和直播等方式予以回应，并强调“神话绝不会解散”。好在事情发生后，Eric和金烔完积极进行沟通，最后将风波平息。