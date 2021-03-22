惠利、ROSÉ出演《认识的哥哥》 展现真挚友谊与闺蜜默契

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惠利与ROSÉ出演人气综艺《认识的哥哥》晒真挚友谊与闺蜜默契，吸引了观众的目光。





在周六播出的节目中，据惠利介绍，两人通过综艺《惊人的星期六》结识，由于ROSÉ可爱至极，还主动经常联系，这样两人成了演艺圈出名的挚友。





在节目中，惠利还谈及与ROSÉ相关的趣闻轶事，惠利说：“ROSÉ是一位浪漫主义者，经常给我带来很多惊喜。每当我出演新作时，ROSÉ必会送来咖啡车应援。最感动的是，有一次ROSÉ出国巡演期间正逢我的生日，ROSÉ从国外发短信来庆祝我的生日，当天我回家后还发现家里送来了一束花，原来是ROSÉ寄来的。之前ROSÉ没来过我家，不知道她是怎么知道我家地址的，我还问过ROSÉ，可她就是不告诉我。”对此ROSÉ回答道：“其实为了知道地址费尽了心思，可突然想到以前我俩一起看过惠利姐弟弟的SNS，我就直接发短信给弟弟了。”

ROSÉ还介绍惠利对于自己来说是一个像靠山一样踏实的朋友。她说：“有一次我们一起吃螃蟹酱，吃完要走，姐姐突然抓住我，问我没事吧？当时我真的很累，姐姐跟我说比起忍耐，说出来会更好。随后我就放声大哭，坦白地说了出来，说完我感觉很痛快，因为之前好几个月一个人难受，还好姐姐先问我，觉得很踏实，就这样成为了可靠的朋友。”