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职业：演员

出生日期：1993年2月23日

出生地：庆尚南道密阳

身高：183cm

血型：O型

学历：汉阳大学话剧电影学

出道：电视剧《High Kick！短腿的反击》（2011）





郑家蓝曾就读于釜山外国语大学，学习印尼语和马来西亚语。然而渐渐发现自己并不适合这一专业，于是休学后兼职做平面模特，在此过程中对表演产生了兴趣，于是重新考试，最终进入汉阳大学学习表演。

郑家蓝2011年得到机会，在当时播出的人气情景喜剧《High Kick》系列中客串了一个小角色，虽未能获得关注，但标志着他正式踏足演艺圈，开始了表演生涯。2016年和2017年，他凭借电影《4等》获得了大钟奖和年度电影奖的最佳新人奖，开始被观众熟知。随后主演《喜欢的话请响铃》系列，成为人气演员。





主要代表作：

·电视剧：

《喜欢的话请响铃1，2》（2019～2021）

《情妇》（2018）

《听到传闻》（2015）

《继承者们》（2013）

《Stand By》（2012）

·电影：

《抓住救命稻草的野兽们》（2020）

《出差调查》（2020）

《恶霸警察》（2019）

《奇妙的家族》（2019）

《毒战》（2018）

《诗人的爱》（2017）

《4等》（2016）





主要获奖经历：

第8届年度电影奖 最佳新人男演员奖（2017）

第53届电影大钟奖 最佳新人演员奖（2016）