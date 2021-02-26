网上购物的“保护伞”——韩国“Inbet”公司

ⓒ Real Packing

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。接下来，让我们来看看韩国企业是如何通过一些创新想法改变全球经济的。今天，我们将带领大家走进韩国“Inbet”公司，这是一家创新物流服务提供商，旨在向客户发送他们订购的产品包装过程的视频。让我们听听公司首席执行官金钟哲（音，김종철）先生的介绍，与他共同聊一聊他们公司。





金钟哲先生从21世纪初就开始对电子商务公司进行研究并提供相关咨询服务。看到许多网店因为与顾客的纠纷而遭受经济损失，他一直希望解决这个问题。他开发出了一个名为“真实包装”——Real Packing的系统，将包装的视频传输给客户，一个可靠的产品包装过程的视频再通过发布管理将有利于消费者和销售者。





消费者发现网上购物非常方便，因为他们任何时间、任何地点都可以买东西，但在收到产品之前，他们无法真正检查他们订购的产品，最终他们收到的产品往往并不像广告说得那么好。有时候，商家可能会发错产品，在发货过程中可能会损坏货物，这类问题会造成交货延误，但消费者不得不忍受这些不便。就卖方而言，即使他们用正确的盒子送出了正确的东西，他们也很难知道发货是如何出错的，或者货物为什么会损坏。在这种情况下，尽管需要承担经济损失，他们仍须再次发送相同的货物。“真实包装”系统弥补了网上购物的这些缺点，顾客可以确保他们订购的产品已经包装和发送，不会出现任何问题，而卖家可以证明在货物发送时没有任何产品质量问题。





ⓒ Real Packing

视频记录不需要任何特殊的过程或额外的劳动，它也不会放慢包装过程。“真实包装”系统与中心的管理程序相连，因此可以自动录制，视频通过短消息服务可在5秒钟内传输给消费者。韩国“Inbet”公司访问了大约500个物流中心，了解那里的工作进展情况。在这个基础上，公司开发了这套高效的系统，可适应约120种不同的工作模式。除了解决交付过程中的问题外，“真实包装”系统还具有发布广告的功能，以使公司能够减轻成本负担并获得更多收入。





“真实包装”服务也可以在海外使用。今年2月，韩国“Inbet”公司开始向美国、日本、新加坡、印度尼西亚和泰国的客户提供这项服务。借助韩流在全球的流行，越来越多的外国消费者直接从韩国购买商品，随着全球对韩国产品需求的不断增长，客户投诉也在不断增加。由于语言和文化障碍以及所处的不同时区，在海外发生的投诉解决起来要困难得多，而且退货和换货的费用也很高，但由于有了韩国“Inbet”公司的“真实包装”系统，许多韩国公司现在能够避免与海外消费者发生潜在的纠纷，外国消费者也愿意购买韩国产品。





网购已经成为了日常生活的一部分。韩国“Inbet”公司为我们所享受的便捷生活增加了信任的砝码。我们期待着韩国“Inbet”公司的美好未来，希望他们发展成为韩国领先的物流服务公司。