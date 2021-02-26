韩国电子商务群雄逐鹿

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韩国电子商务市场正在经历一场剧烈的变化。继韩国电子商务巨头Coupang公司在纽约证交所成功上市后，韩国大型门户网站Naver携手韩国大型连锁超市Emart的运营商新世界集团结成战略联盟，以在电子商务市场与Coupang抗衡。另外，收购韩国第3大电子商务运营商“eBay韩国”的竞争也很激烈。3月16日，韩国零售巨头乐天集团和新世界以及韩国移动运营商SK电讯和私募基金安博凯均参与“eBay韩国”的初步竞标。事实上，韩国的大型零售企业和IT公司正展开激烈竞争，以争夺本地电子商务市场的主导权。今天，我们邀请到了韩国真好研究所的所长李仁喆（音，이인철）先生，与他共同聊一聊韩国电子商务领域的激烈竞争以及韩国零售产业结构的变化。





“eBay韩国”是韩国第三大电子商务平台，仅次于Naver和Coupang，两者的市场份额分别为17%和13%。目前，新世界的在线购物中心SSG.com仅占当地电子商务市场的3%，但若收购“eBay韩国”后，SSG.com将占到15%，成为韩国第二大电子商务公司。与此同时，乐天迫切需要防御新世界集团这一竞争对手。如果乐天未能收购“eBay韩国”，人们担心它会被淘汰出市场。网上购物中心“11街”的运营商SK电讯对收购“eBay韩国”也充满热情。如果这个市场上的后来者成功收购“eBay韩国”，那么它将抢占18%的市场份额，击败Naver成为第一大电子商务平台。私募基金安博凯也一直关注对“eBay韩国”的收购，因为此次收购将有助于扩大其连锁超市“Homeplus”的电子商务业务范围。显然，在韩国快速发展的电子商务市场，“eBay韩国”已经成为游戏规则的改变者。根据最终收购方的不同，电子商务领域将会出现一个新的主要参与者。





通过收购去年交易额达到20万亿韩元的“eBay韩国”，这些公司寻求与现有业务的协同作用。起初，“eBay韩国”提出的销售价格约为5万亿韩元，被认为过高。但事实证明，有多家公司参与了对“eBay韩国”的初步竞标。显然，Coupang在纽约证券交易所的成功上市大大提高了“eBay韩国”的价值。





3月11日，Coupang创始人兼首席执行官金范锡（音，김범석）先生在纽约证券交易所成功敲钟。在上市的第一天，Coupang的股票价格以49美元收盘，比公开募股的价格35美元上涨了41%。根据当天的收盘价，该公司的市值超过100万亿韩元，成为仅次于三星电子的第二大韩国公司。Coupang通过公开募股筹集了约5万亿韩元，成为今年美国股市最大的公开募股企业。Coupang也是继2014年中国阿里巴巴之后，在纽约股市上市的最大外国公司。现在，现金充裕的Coupang预计将投资扩大其配送中心，这也是韩国本土竞争对手求变的原因。





韩国Coupang公司成立于2010年，注册资本为30亿韩元，而它以72万亿韩元的市值在纽约证券交易所成功上市，这距离其成立仅仅过去10多年的时间。数据显示，Coupang市值增长了2.4万倍。韩国Coupang公司取得了巨大的成功，但未来仍有诸多挑战。与美国电子商务巨头亚马逊相比，亚马逊成立于1994年，当时人们还不熟悉网上购物的概念。亚马逊创始人杰夫·贝索斯在扩大业务的过程中收购了一些公司。现在，亚马逊对美国消费者来说是不可或缺的。相比之下，韩国Coupang公司还有很多强大的竞争对手，韩国消费者在购买东西时至少会比较4到5家线上和线下商店。正如我们在开头所介绍的，一些当地企业还建立联盟，以抗衡Coupang。





Naver和新世界集团达成了一项价值2500亿韩元的股票互换协议。根据这个协议，Naver与Emart和新世界国际分别交易价值1500亿韩元和1000亿韩元的股票。Naver将持有Emart2.96%的股份和新世界国际6.85%的股份，而Emart和新世界国际将共同持有Naver 0.4%的股份。Naver和新世界的线上和线下交易额达到50万亿韩元，前者拥有约5400万用户，后者拥有2000万用户。他们的股票互换交易预计将对韩国本土零售业产生重大影响。显然，他们为对抗最近在纽约证交所上市后冲击韩国电子商务市场的Coupang而建立了联合战线。





据韩国统计厅统计，2020年韩国的网上购物交易额创历史新高，同比增长约20%。增长的原因是新冠疫情期间，许多人在家和上网的时间更长。业内人士认为，这不是一个短期现象，现在的消费趋势已经完全改变了。虽然韩国的电子商务市场越来越大，但即使是行业龙头的市场份额也没有超过20%，这意味着寡头还没有形成。这就是为什么很多公司都加入了激烈的电子商务竞争。考虑到网络平台竞争的赢家将实现通吃的结局，而往往最重要的是规模，因此未来这些公司将竭尽全力扩大自身业务。





去年韩国的网购规模位居全球第5，仅次于中国、美国、英国和日本。但据估计，韩国将在未来3年内排名第3，仅次于中国和美国。由于韩国拥有先进的信息技术和网络基础设施，同时在拥有资金和配送能力的零售巨头之间合作的大背景下，韩国的电子商务行业将迅速增长。在收购“eBay韩国”后，主要参与者将引领市场，促进电子商务的高速增长。在全球十大电子商务市场中，韩国和俄罗斯是唯一没有被亚马逊和阿里巴巴控制的市场。





大型零售商之间的激烈竞争将使消费者在一段时间内以合理的价格购买商品，但这一趋势能否持续下去还无法确定。在线平台倾向于集中或垄断，这引发了人们对一些副作用的担忧。





许多人担心，一旦知名零售商完成并购，可能会形成垄断的市场结构。随之而来的副作用包括费用的增加，终究会影响到小型企业和消费者。另外，还必须解决送货工人工作条件差的问题，因为他们必须处理日益增加的送货量。劳动界、企业和政府应该看到电子商务之战的负面效应，并制定长期有效的政策解决这个问题。





电子商务战争结束后，预计1到2家公司将主导市场，而那些在竞争中被淘汰的公司可能会很难生存，目前各界都十分关注韩国国内电子商务市场的最终赢家。