乐园之夜 (낙원의 밤)

导演/编剧：朴勋政

主演：严泰九、全汝彬、车胜元

类型：犯罪、剧情

片长：131分钟

上线日期：2021年4月9日

上线平台：Netflix

英文片名：Night in Paradise





剧情概要：

黑帮首领泰久（严泰九饰）被对手帮派追杀而辗转来到济州岛暂避风头，在此结识了军火商的侄女在妍（全汝彬饰）。在妍无论面对何种情况都能泰然处之，最初见到泰久时，即使知道对方的身份，也毫无畏惧，并丝毫不掩饰对泰久的厌恶。然而，充满戏剧性的故事也在两人之间发生。





幕后花絮：

《乐园之夜》是曾执导《新世界》和《魔女》的朴勋政导演的又一力作。该片曾受邀参展第77届威尼斯电影节，并引发热烈反响。影片原本计划在传统院线上映，但考虑疫情影响，最终选择在流媒体Netflix中上线公开。另外，车胜元在片中饰演追杀男主角的黑帮人物。车胜元以自己独有的表演节奏将这一人物幽默和隐喻两种截然不同的特性表现得淋漓尽致，他的加盟也让影片有了更高的可看性。