《漫话国乐》 步虚子 / 镇国名山 / 与民乐

宫廷音乐《步虚子》与《洛阳春》是早在高丽时代从宋朝传入的歌曲。这两首曲子在经过1000年以上的岁月中发生了一些变化，除了失去中国音乐的特点后“本土化”外，歌词也随着时间的流逝而失传，如今作为管乐合奏曲来演奏。令人感到欣慰的是，到了现代，在国乐家们的努力下，根据古代乐谱复原其歌词后搬上舞台，给传统乐坛注入了活力。





在古代，《步虚子》是在宫廷宴会中作为宫廷舞蹈的伴奏音乐表演的，祈求君王万寿无疆与太平盛世。《步虚子》以“天门海日先红，绛纱玉斧，瑞气怡融，承天嘉，奏天乐，金凤银鹅一丛丛，扬兰茞，舞回波，细细柳，澹澹风”为开头，意思是说，海上的太阳一出满天红，海滩上红色的沙子与玉斧显得祥和，充满了吉兆。承蒙上天的真理，献上上天的音乐，金凤凰与银鹅也陷入音乐的魅力当中。当兰香飞扬，舞蹈如海浪般剧烈地荡漾着，细细的柳枝上，清风轻轻地吹来。

宫廷音乐《步虚子》 / 国立国乐院正乐团





《步虚子》与《洛阳春》都由尾前词与尾后词两部分组成。独特的是，尾后词除了起头的第一段以外，其余的曲调与尾前词一样。这一点令人联想到民谣的演唱形式，由领唱者起头，接着其余人接唱。开头的曲调按照领唱者有所不同，可接唱的曲调是固定的。《步虚子》与《洛阳春》中反反复复的曲调又名“还入”。《步虚子》的还入部分还衍生出“细还入”、“本还入”、“两清还入”、“羽调加乐还入”等多样的曲调，给国乐的发展造成了巨大的影响。





接下来给大家带来的是男唱歌曲编数大叶《镇国名山》。传统歌曲是在管弦乐的伴奏下歌唱时调诗的，编数大叶则指以编长短的节奏演唱的形式。一般传统歌曲的一个长短由16拍组成，编长短由10拍组成，比一般传统歌曲的节奏快一些。一般来讲，演唱歌词较长的辞说时调诗的歌曲时，通常采取编长短的节奏。





《镇国名山》以“镇国名山万丈峰，青天削出金芙蓉”为开头，按照传统风水观点，解说围绕首尔的山势，歌颂国家人才辈出，太平盛世天长地久。

男唱歌曲编数大叶《镇国名山》 / 李东圭

在国乐中，很多音乐歌颂太平盛世，可有趣的是，大都不是说现在正值太平盛世，而是希望英明的君主登基王位，给国家带来太平盛世。





好在韩国历史上也有过这样的君王，包括朝鲜王朝的世宗大王。世宗大王勤政爱民，立下了许多丰功伟业，因此世宗大王执政时期，国家康泰安宁，人民安居乐业。不仅如此，世宗大王对音乐也有很高的造诣，曾创作许多乐曲，其中《与民乐》是为了与老百姓一同享受而创作的。这一曲名取自《孟子》中的“与民同乐”。





相传，有一次，齐宣王跟孟子说，自己喜爱的不是有品位的音乐，而是世俗的音乐。对此，孟子回答道：“比起一个人欣赏音乐快乐，与别人一起欣赏音乐更快乐一些；比起和少数人一起欣赏音乐快乐，还是同大家一起欣赏音乐更快乐一些。如果君王施行仁政，老百姓过着丰衣足食的生活，不管君王喜爱什么样的音乐，老百姓也会喜欢。即使君王喜爱有品位的音乐，如果老百姓的生活艰苦不堪，不管是多么有品位的音乐，老百姓也是不会喜欢的。”意思是说，君主对待老百姓的心态尤为重要，应该与老百姓休戚与共，同享欢乐。世宗大王正是一位持有这种心态的君主，为了与老百姓共享幸福，亲自创作音乐，与民同乐。

《与民乐》第一章/ 大笒-孙韩星