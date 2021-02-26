韩美外长、防长会谈后围绕韩半岛的国际局势变化

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韩国外交部长官郑义溶和国防部长官徐旭3月18日同到访的美国国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀在首尔外交部大楼举行韩美外长防长“2+2”会谈，并在会谈结束后发布了联合声明。





本次韩美2+2会谈具有多方面的意义。首先，这是美国拜登政府成立后首次举行的韩美高级别会谈，也是时隔5年再次举行的2+2会谈。此外，韩国通过此次会谈了解到拜登政府的整体外交战略，并在此基础上就两国政府的外交政策和对北韩政策基调进行协调。会谈结束后发布的联合声明也具有重大的意义。韩美两国对北韩核导问题深表关心，并重新确认共同加以应对。与此同时，在拜登政府确定对北韩政策的过程中，将持续举行韩美高级别磋商。但是与3月16日发布的美日联合声明相比，对北韩核问题的用词笼统，没有强调完全无核化，因此分析认为，韩美两国在此问题上存在一定程度的分歧。





此前，在美国外长和防长即将访问韩国之际，北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党副部长金与正和过去负责对美协商事务的北韩外务省第一副相崔善姬针对韩美两国接连发出了警告。3月16日，金与正副部长警告韩国将难以重返“3年前的春天”，并对美国发出警告，称如果想要和平，就不要制造“睡不好觉”的事端。在预定举行韩美外长防长“2+2”会谈的18日清晨，崔善姬第一副相通过朝鲜中央通讯社发表讲话，称如果美国不撤回对北韩敌对政策，北美对话就不可能得到实现。这意味着北韩认为到了表明态度、采取行动的时候了。在美国大选期间和拜登政府成立初期，北韩继续保持沉默，但是最近做出了反应。金与正副部长警告韩美两国不要轻举妄动，崔善姬第一副相敦促美国撤回对北韩敌对政策等，以在对自身有利的情况下重启美北对话。北韩的基本立场是在美国认定其拥核国地位和缓和或解除对北韩制裁的情况下举行美北对话。但是拜登政府的立场却截然不同。美国强调北韩应全面履行联合国安理会所有对北韩决议事项，而且最近公开提及北韩人权问题，进一步加大对北韩施压力度。





另外，北韩外务省3月19日宣布与马来西亚断绝外交关系，其原因在于马来西亚政府将涉嫌违反对北韩制裁的北韩企业家文哲明引渡到美国。最近，马来西亚政府将北韩企业家引渡到美国而加剧了与北韩的紧张关系。据悉，在马来西亚居住约10年的北韩企业家文哲明违反对北韩制裁，通过新加坡公司向北韩提供名酒、名表等奢侈品，并通过空壳公司洗钱，因此美国联邦调查局要求马来西亚政府将此人引渡到美国，但是未能立即引渡，直至最近马来西亚联邦法院最终判决引渡而将文哲明引渡到美国。对此，北韩外务省发布声明称，文哲明多年来从事合法外贸活动，其涉嫌洗钱罪的主张荒诞无稽，也无确凿证据，因此，破坏两国关系的一切后果需由马方承担，幕后操纵者美国也将为此付出相应的代价。当地时间3月22日，文哲明在美国华盛顿哥伦比亚特区联邦法院出庭受审。美国司法部表示，这是北韩公民首次在美国法院接受审讯。





不论如何，在拜登政府重新研讨对北韩政策的情况下提及北韩人权问题，并将文哲明引渡到美国，意味着美国今后将对北韩施加一切可行的压力，且不会缓和对北韩制裁措施。拜登政府将采取不同于特朗普政府的对北韩政策。特朗普总统喜好“自上而下”的协商方式，但是拜登政府喜好“自下而上”的协商方式。也就是说，特朗普总统试图通过首脑间谈判解决北韩核问题，但是拜登总统将从工作会谈开始，通过高级别会谈，按部就班地解决北韩核问题。因此，拜登政府提及北韩人权问题，可以说为在今后重启的美北对话中占据有利位置而增添了筹码。拜登政府将北韩核导视为严重威胁，因此将对北韩政策的重点放在消除核导威胁上，并在此过程中提出人权问题和制裁问题，迫使北韩在核导问题上做出让步。





在美中关系面临严峻挑战的情况下，北韩国务委员会委员长金正恩和中国国家主席习近平互致口信，强调两国团结合作的重要性而引人关注。3月22日，中共中央对外联络部部长宋涛和北韩驻华大使李龙南相互转达了双方领导人的口信。3月15日至18日，美国外长和防长接连访问日本和韩国，并在双边2+2会谈中表示北韩和中国对亚洲乃至全世界构成严重威胁。18日和19日在美国阿拉斯加举行的美中高层战略对话因双方存在严重分歧而未能发布联合声明。在此情况下，中国和北韩公开领导人互致口信的内容，可说是针对拜登政府的举措。其实，口信里没什么特别的内容，但是互致口信的时机非常微妙，因为美国试图与韩国、日本等同盟国加大对华施压力度之时，中国也联合盟友采取了对美国施压战略。特别值得一提的是，俄罗斯外长拉夫罗夫最近访问中国，与中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈，发出坚决反对单边制裁和干涉别国内政行径的信息。因此，北韩也可能通过类似的方式应对美国。总之，由于拜登政府即将出台对北韩政策，北韩也会制定具体而有效的对美政策。





3月21日，北韩发射巡航导弹，在拜登政府成立后首次发起低强度武力示威，25日发射疑似弹道导弹的发射体，提升武力示威强度。因此，今后的美北关系走势格外引人关注。