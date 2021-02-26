北韩图书馆发展史和北韩最具代表性的图书馆——人民大学习堂

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图书馆是人类文明的宝库，也是用于衡量一个社会文化水平的重要尺度。但是北韩还将其作为巩固社会主义制度的重要手段，并高度评估图书馆的价值。那么，北韩公共图书馆的历史概况如何呢？





解放以前，北韩地区的图书馆数少于南韩地区。在日本殖民统治时期，北纬38度线以北地区只有平壤府立图书馆等7个公共图书馆。1928年正式对外开放的平壤府立图书馆作为北韩地区规模最大的图书馆，1937年的馆藏总量仅次于南韩地区的京城府立图书馆。解放后，平壤府立图书馆更名为平壤市立图书馆，且北韩地区的图书馆数急剧增加，1946年一年就增加35个图书馆和717个图书室，其原因在于当时掌握北韩政权的金日成主席非常关心图书馆，并积极支持图书馆建设。1946年3月23日，金日成主席以北朝鲜临时人民委员会的名义发布新政府推进的20条规划纲要，其中第17条是关于发展民族文化和科学技术，增建剧院、图书馆、电影院、广播电台的内容。由于图书馆被纳入国家重点建设项目，北韩的公共图书馆数得以在短期内急剧增加。分析认为，金日成主席此举是为了将图书馆作为主体思想的学习空间和社会主义制度的宣传场所。





位于平壤的国立中央图书馆和金日成综合大学图书馆、国家科学院图书馆并称为北韩三大图书馆。金日成综合大学图书馆于1946年10月该校成立后开馆，为教授和学生的研究、学习提供支援；国家科学院图书馆于1952年12月作为该院附属图书馆开馆，旨在为科研精英群聚的北韩最大研究机构——国家科学院提供学术研究支援；国立中央图书馆是平壤市立图书馆的后身。





1946年10月13日，北韩将1945年11月13日开始运营的平壤市立图书馆更名为国立中央图书馆。当时，该图书馆馆藏总量为3.5万册，仅为1945年在首尔开馆的国立图书馆的12%水平。之后，其馆藏总量快速增加，1950年6月增加到11.5万册，达到近3.5倍。但是同年6月25日韩战爆发，位于平壤的国立中央图书馆建筑物在战争中遭受破坏，馆藏总量的60%被火烧毁。战争结束后，金日成主席发表讲话宣布重建国立中央图书馆，并于1954年8月15日重新开馆。特别值得一提的是，国立中央图书馆新建总面积为720平米规模的3层附楼，将阅览室和书库分别扩大了1.5倍和2倍。据说，将书库里的每层书架排成一列，其长度超过5公里。如此这般，韩战结束后，北韩在政府层面致力于修复重建国立中央图书馆，馆藏总量和利用图书馆的人数也逐渐增加。因此，国立中央图书馆除馆内阅览外，还允许外借，并逐渐扩大服务范围。





1973年，国立中央图书馆更名为中央图书馆，1982年以人民大学习堂之名重新开馆。在行政区划上，人民大学习堂座落于平壤直辖市南门洞中区域。中区域是1953年建造的金日成广场所在地，而金日成广场是北韩举行阅兵式和大型活动时数十万群众聚集的地方。因此，人民大学习堂位于金日成广场中心地带可以说反映了北韩政权对图书馆的关心程度。





据悉，人民大学习堂由设计万景台学生少年宫和东平壤大剧院等的北韩最具代表性的设计师们进行设计，且建筑物图案被印在北韩5圆纸币背面。考虑到世界各国大都在纸币背面印上该国最具代表性的风景和建筑物图案，其意义可以说非比寻常。由于人民大学习堂建在平壤中心地带，进行总体设计时还顾及与金日成广场及周边建筑物的协调和其象征性，用75万块青瓦铺盖屋顶，因此人民大学习堂也被称为“青瓦图书馆”。据说，瓦的颜色是金日成主席直接挑选的。特别值得一提的是，青瓦的颜色越往上越深，与蓝天的深邃协调一致，造型犹如展翅腾空的群鹤，象征面向未来砥砺奋进的民族气概。人民大学习堂虽然用钢筋混凝土建造，但是在屋顶上铺盖青瓦，且空间设计美轮美奂，可说是尽显北韩传统特色的建筑物。





人民大学习堂不仅是北韩引以为豪的图书馆，也是平壤最具代表性的旅游景点之一。2001年时任中国国家主席江泽民、2007年第二次南北韩首脑会谈时韩国总统卢武铉及其夫人权良淑女士都访问过人民大学习堂，2013年谷歌时任执行董事长埃里克·施密特也访问过这里。那么，人民大学习堂的规模有多大？有什么特点呢？人民大学习堂的总建筑面积达10万平米，是由10座楼组成的10层建筑物。建筑物长约190米，宽约150米，高约64米，其总建筑面积比首尔国立中央图书馆大3倍。人民大学习堂馆藏总量为3000万册，一天可容纳1.2万人。馆内设有23个阅览室和14个讲座室以及多个电教室、咨询室和音乐鉴赏室。讲座室和电教室里具备录音机、电视机、投影仪等现代化教育器材，17周岁以上的人都可领取出入证进入。人民大学习堂在建筑物每层中央设有书库，并在书库周边设置阅览室、讲座室和学习室。此外，人民大学习堂还具备利用传输带将书籍传送到借书台的借书系统。





北韩将人民大学习堂宣传为社会教养的中心基地，因此除图书馆功能外，还通过讲座等多种多样的教育课程提升民众多方面的素质。据悉，人民大学习堂里有800名图书管理人员和讲授科学理论、科学技术和外语等的200名讲师。此外，阅览室旁边都设有问答室，如有疑问，可当场听取相关研究员或教授的答复和说明。特别值得一提的是，人民大学习堂指导运营北韩内所有的图书馆，并组建多达百万件的数据库，通过电脑网络向金日成综合大学和中央科学技术通报社等全国100多个科学研究机构及工厂、企业所提供所需信息，扮演着科技普及基地和综合信息基地的角色。总的来说，兼具图书馆功能、教育功能和科技信息基地功能可说是人民大学习堂的最大特点。





北韩图书馆法强调，图书馆是提升人民思想意识和技术文化水平的重要学习据点，图书馆工作人员是新科学技术的普及者和社会学习的组织者。如此这般，北韩格外强调图书馆的功能与角色，并通过全国各地的图书馆加强其主体思想教育。