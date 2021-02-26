要求“停止仇恨亚裔”活动在全球扩散

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美国佐治亚州亚特兰大枪击事件发生后，要求“停止仇恨亚裔（STOP ASIAN HATE）”活动在美国和全球各地扩散。美国各地纷纷举办谴责种族仇视犯罪的集会，美国总统拜登也亲自访问亚特兰大并谴责暴力行为，联合国秘书长古特雷斯则表示将和遭受歧视的人们“联合起来”。





被认为是种族仇恨犯罪事件的亚特兰大枪击事件发生于当地时间本月16日。21岁的白人男性嫌疑人在亚特兰大近郊的1家按摩院和市内的2家水疗中心先后枪杀8人。被害人中有6人为亚裔，其中4人为韩裔女性。遭到枪击的3家商业设施均由亚裔运营。按摩店和水疗中心在美国被认为是亚裔的象征。还有证词指出，事件发生当时，嫌疑人曾宣称要杀死亚洲人。从这些情况来分析，该事件极有可能是针对亚裔的仇恨犯罪案件。





尽管如此，美国调查部门却表示正探讨性冲动、仇恨犯罪等所有可能性。调查部门出于对种族问题敏感性的考虑采取了谨慎态度，但这一发言引发了美国亚裔社会的强烈抗议。此后，包括亚特兰大在内的美国各地纷纷举行要求“停止仇恨亚裔”示威活动，该活动还逐步扩散到全球。美国政界也出现了敦促采取行动的呼声。吴珊卓、金大贤、史蒂文∙元、奥卡菲娜等韩裔好莱坞明星参与了示威活动，并表示将与美国亚裔社会团结一致。在示威中，参与者们高呼“停止仇恨亚裔”、“亚洲人不是病毒”等口号。23日，德国柏林也举行了以亚裔为主的示威活动。





拜登在枪击事件发生3天后即19日访问亚特兰大，并与亚裔领导人会晤。拜登表示，应立刻停止仇恨，我们需要发出声音并采取行动。联合国秘书长古特雷斯22日通过发言人发布声明，要求停止对亚裔的所有暴力行为。古特雷斯指出，种族仇恨与女性仇恨叠加，使亚裔女性在部分国家成为了攻击目标。我们将与面对着种族歧视和其他针对人权的攻击行为的所有人联合起来。





此次事件引发了两大担忧。首先是美国国内种族主义和歧视引发的不安，另外是新冠疫情大流行助长对亚裔仇恨在全球范围内扩散。种族问题是美国社会的最大痼疾。拜登指出，种族问题是长时间徘徊、困扰美国的丑恶毒素。在种族歧视之上，再叠加宗教和女性仇恨、极端的社会分裂、松散的枪支管制，引发了美国社会已变得更为危险的担忧，尤其是亚裔女性正成为最弱势的一个群体。虽然问题在美国集中性爆发，但事实上这是一个全球性问题。