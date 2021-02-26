韩两大党竞争首尔市长职位

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韩国4.7补缺选举的正式竞选活动从25日起拉开帷幕，韩国执政党共同民主党和最大在野党国民力量党围绕首尔市长职位的竞争也正式展开。





共同民主党候选人朴映宣与国民力量党候选人吴世勋分别作为朝野单一候选人参加竞选，从目前的各项民意调查结果来看，吴世勋大幅领先于朴映宣。





此次选举包括了首尔和釜山两大城市的市长补缺选举，可以说是2022年3月总统选举的热身赛，政治意义极为重大，因此竞争也格外激烈。最受关注的首尔市长补缺选举的结果将是民意风向标，与明年总统选举有直接关联，因此格外受关注。目前共有13名候选人参与首尔市长补选，但除朴映宣和吴世勋以外，其他候选人的支持率均十分微弱，实际上形成了两党对决的局面。





出生于1960年的朴映宣从政前是新闻节目主持人，此后在第17-20届国会议员选举中连续当选议员，并在本届政府担任过中小风险企业部长官。出生于1961年的吴世勋从政前是律师。他曾当选第16届国会议员，并历任第33、34任首尔市长。任期内因在居民投票中落败而辞职。





涉嫌性骚扰的前首尔市长朴元淳自杀导致了首尔市长职位的空缺，再加上朴元淳来自执政党，使执政党背上了双重包袱。首先，朴元淳负有责任，另外执政党打破了自身承诺。共同民主党曾表示，若该党对补缺选举负有责任，将不推选候选人。尽管首尔和釜山市长的职位空缺均因执政党人士造成，执政党却因这两个职位的意义过于重大而无法放弃，甚至为推选候选人修改了党章。





从目前的局面来看，执政党候选人朴映宣大幅落后。在各类民意调查中，朴映宣的支持率停留在30%-40%，而吴世勋的支持率则超过50%，两者差距最大可达20个百分点。虽然民意调查并不代表着投票结果，但对朴映宣来说，这无疑将是一场艰难的选举，目前所有指标均对朴映宣不利。共同民主党的支持率徘徊在30%左右，而国民力量党则超过了35%。文在寅的支持率也停留在35%左右，负面评价则超过了60%。





朴映宣提出了多项政策承诺，并将辞职的吴世勋称为“失败的市长”，试图团结支持者。吴世勋不久前在与大选有力候选人安哲秀的竞争中胜出，成为在野势力的首尔市长单一候选人，目前风头正劲。