联合国连续第19年通过北韩人权决议案

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联合国23日通过北韩人权决议案，这是联合国连续19年通过针对北韩的人权决议案。韩国依然未参与本次决议案的共同提案，不久前重返联合国人权理事会的美国则时隔3年参与了共同提案。





由47个成员国组成的联合国人权理事会当天在日内瓦举行第46次会议，以不经过投票一致通过的方式通过北韩人权决议案。决议案谴责在北韩发生的人权侵犯和反人权犯罪行为，并敦促追究责任。联合国人权理事会表示，北韩长期存在有体系、广范围的重大人权蹂躏行为且至今仍在发生，对此予以强烈谴责。





由于北韩的人权状况在过去19年间没有任何变化，人权决议案的内容也与往年大致相似。不过这次决议案首次提到了新冠疫情大流行的有关内容，并对北韩针对未遣返战俘及其后代的人权侵犯行为表示了忧虑。在新冠疫情方面，决议案强调允许国际机构职员往返北韩和允许为弱势阶层提供的物资援助进入北韩的重要性。另外，决议案还敦促北韩克制在边境使用武力、允许人道主义援助机构展开活动等。联合国人权理事会还强调离散家属问题的迫切性和重要性，并将联合国北韩人权问题特别报告员的任期延长1年。





北韩人权决议案于2003年在联合国人权委员会上首次获得通过，今年已是连续第19年通过。自2016年第31次会议起，北韩人权决议案开始以不经过投票一致通过的方式获得采纳，这代表国际社会一致认为北韩人权问题是全世界共同担忧的严重事项，亟需得到改善。虽然各国根据政治立场不同可选择保持沉默，但都无法明确表示反对。





基本人权在当今社会早已被认为是人类普遍价值，但是这一概念本身在北韩仍被禁止，北韩居民人权状况的恶劣程度由此可见一斑。联合国人权委员会决议案指出，北韩为维持三代世袭封建独裁体制，通过权力进行有体系的人权蹂躏，因此必须查清责任、处罚有关人员。





在这一问题上，韩国与美国的不同态度也引发了关注。本次决议案由欧盟提出，韩国继2019年、2020年之后，今年也未参与共同提案。而时隔3年重返联合国人权理事会的美国则参与了共同提案。韩国外交部有关人士对此并未进行具体说明，仅表示韩国政府立场不变，综合考虑各种情况后决定不参与共同提案。不过该人士也指出，韩国秉持与国际社会共同努力、推动北韩居民人权得到实质性改善的基本立场参与了一致通过。有意见对政府的这一立场提出了强烈批判，认为是在看北韩眼色。还有分析担忧，与美国前任政府不同，拜登政府极为重视民主主义价值和人权问题，这种模糊的态度今后有可能使韩国政府陷入困境。