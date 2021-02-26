首尔华人的新型流通-返品超市

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李强 (KC LAND理事)





随着国际化浪潮不断高涨，越来越多的中国人在韩国创业，创业的形式也多种多样。在中国人聚集生活的首尔大林，有一家所谓“返品超市”近来开张营业，着到底是一家怎样的超市呢？本期节目有请“返品超市”负责人李强为大家介绍一下相关情况。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

李：大家好，我是李强，来自中国的延吉。我是朝鲜族人，虽然身居异国他乡，但是语言沟通方面还是比较便利。









南：能给我们先介绍一下你们的超市吗？

李：我们的超市是一个返品超市，就是把那些顾客们网购之后发现有一些瑕疵的产品拿过来，在这里以更加优惠的价格提供给顾客。

南：这种经营模式十分有创意啊，能介绍一下你们是怎样考虑的吗？

李：事实上，在韩国这种返品超市已经有几十家了，我们是在一次电视节目当中偶然了解到有这种经营模式的，然后几个朋友一合计，就定下来做这个项目。

南：经营这种超市最大的困难是什么呢？

李：返品超市能够拿到的产品是有限的，关键就在于你能否拿得到有人气的返品货物。因此每次货源都是各家超市竞争的对象。









南：顾客们对你们的超市反应如何呢？

李：他们很喜欢这种超市，因为他们无论是从商场还是在网上购买心仪的产品都需要花费很高，但是我们的产品在价格上有绝对优势。可以让他们以低价购买到心仪的东西。比如一台55英寸的电视机，在韩国普通售价在100万韩元以上，我们只需要20多万韩元就能买下。

南：这些商品的品质有保障吗？

李：我们都会事先测试返品产品的品质，如有问题不会销售的。

南：你们把超市设在大林的原因是什么呢？

李：大林是中国人集中居住的地方，我们希望疫情结束之后，能够把产品大量提供给中国的顾客，方便在韩华人的生活，并努力开设连锁店。（图片来自嘉宾）



