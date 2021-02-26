IU发行第五张正规专辑《LILAC》回归 榜单独“占”神话无悬念

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经过一段时间高密度预热后，备受关注的IU第五张正规专辑《LILAC》于25日正式发行。

新专辑共收录了10首新歌，其中《Coin》和专辑同名歌曲《LILAC》为主打歌曲。两首主打歌风格完全不同。《LILAC》感觉上更加贴合春天，歌曲旋律轻快，MV充满春天的氛围，《Coin》则更多展现IU颇显嬉皮、干练的一面，IU在MV中十足个性的中性装扮，成功吸引了歌迷的眼球。

此次新专辑IU邀请了众多同行歌手以及著名词曲作家参与专辑创作。其中，Naul为《春天你好春天》作曲，AKMU李灿赫和IU共同为《Ah puh》填词，DEAN参与了《轮唱》的词曲创作，并亲自进行了合唱。

IU亲自为10首收录歌曲中的9首创作歌词，新专辑也可谓是IU的音乐随笔，歌迷可以从歌词中感受到IU的内心世界。

专辑发行当天，IU还举行了Live Show“29岁的春天”，与歌迷共同庆祝新专辑发行。此次直播秀以“旅行”为主题，舞台背景是IU个人心目中具有特殊意义的旅行目的地。IU也亲自向歌迷介绍了新专辑的概念、合作艺人、每首歌曲的亮点等，与歌迷详细分享了专辑从构思到录制，再到发行的全过程。