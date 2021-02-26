Song I Han《成为闪亮的星星照耀你》热度持续 成为各榜单热门单曲

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新概念选秀节目《Blind Musician》冠军Song I Han去年年末发行的单曲《成为闪亮的星星照耀你》热度持续上升，成为个音源榜单人气歌曲。

《成为闪亮的星星照耀你》是一首R&B歌曲，旋律唯美，Song I Han惊人的高音成为歌曲最大的亮点。歌词讲述的是将一直伴随在心爱的人身边的内容。

歌曲发行最初并未受到过多关注，而是逐渐“慢热”，近来成功进入Melon、Genie、Bugs等国内主要音源榜的上游甚至前10位。另外，在网友评选出的“Dingo人气榜单”中，《成为闪亮的星星照耀你》和Standing Egg《老歌》、任昌丁《一杯烧酒》等共同跻身TOP5，可见大众对这首歌曲的喜爱。而歌手Song I Han也一跃成为新晋人气情歌歌手。

Song I Han在歌曲获得关注后，还在网上征集即将举行婚礼的新人的留言，并现身婚礼现场，演唱《成为闪亮的星星照耀你》作为祝福歌曲，为疫情中的新人们送上温暖。