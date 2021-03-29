BTS出演KBS独家脱口秀《Let’s BTS》 29日晚播出引期待





防弹少年团（以下称BTS）出演的KBS独家特辑脱口秀《Let’s BTS》于3月29日播出，引粉丝期待。





BTS不仅是史上首次获得格莱美奖提名的韩国歌手，前不久还为第63届格莱美颁奖礼成功举行单独演出，吸引了世人的目光。此次通过首次以组合名字命名的脱口秀《Let’s BTS》，将毫无保留地展现组合的魅力。





制作组相关人士透露：“在舞台上尽显超凡魅力的BTS在录制脱口秀一开始虽显得有点紧张，但是随着节目的进行，成员们变得轻松多了，很快就展现出愉快与直率的面貌。”





据悉，在节目中，除了BTS真诚的聊天以外，还可通过VCR影像一睹成员们的默契与有趣的内容。据说在提前进行的拍摄中，成员们还分享了自出道后这8年来没有跟其他成员说过的话，充分展现了7名成员各自的魅力与成员之间的亲密关系。据制作组介绍，本次节目将成为前所未有的特别节目，敬请大家多多关注。





另外，KBS独家脱口秀《Let’s BTS》将于29日晚10时40分在KBS2TV与KBS WORLD TV播出，节目时长100分钟。