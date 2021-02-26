家居衣柜如何防霉防潮

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衣柜长期放置在潮湿的环境下很容易出现柜体变形、开裂、脱漆等问题，内部还会起霉、生虫，不仅缩短了衣柜的使用寿命，而且会破坏里面存储的衣物。那么如何防霉防潮呢？

报纸防霉法：将报纸平铺在衣柜的底部，甚至可以贴在柜门内侧，利用报纸的吸湿功能达到防霉效果。此外，报纸上的油墨味道还有驱虫的作用。

茶叶吸湿法：将干燥的茶叶装入纱布袋或用报纸打包，分散放在衣柜的各个角落，不仅可以起到吸湿的效果，而且还有淡淡茶香。

咖啡渣除湿法：煮咖啡时将咖啡渣留下晒干，装在干净的纱布袋后放入衣柜的各个角落，能达到吸湿除臭的双重效果，且其除湿效果比茶叶更好。

石灰吸潮法：石灰是吸潮除湿较为有效且便宜的一种方法。将装有石灰的布袋放在衣柜底部，可以吸收空气中的水分，使衣柜内保持干爽。

竹炭吸湿法：在衣柜里放几个竹炭包，利用竹炭多孔质的特性来吸附水汽和异味，改善衣柜潮湿发霉的情况。此外，竹炭包清洁环保，可晒干重复使用。

蜡烛除湿法：点蜡烛可以降低空气湿度，所以在潮湿的室内可以点两根蜡烛，最好选择带有香精的香薰蜡烛，不仅可以除潮，还能去除异味。





（文中窍门来自芦*月听友）