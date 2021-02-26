《超级飞侠》和韩国动漫产业

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《超级飞侠》是2013年由韩国动漫公司Funny Flux与中国动漫公司千骐、美国Little Airplane Productions联名制作的系列电视动画片，在韩国、中国、美国3国分别以《출동!슈퍼윙스》、《超级飞侠》、《Super Wings》的片名播出。该动画于2014年在韩国EBS教育电视台首播，截至2020年共播出了4季。到了2015年登陆中国，首先在湖南卫视播出，迄今在中国大陆、美国、香港、台湾、澳门等70多个国家与地区播出，2017年入围第5届国际艾美奖儿童奖，同年9月荣获第14届中国动漫金龙奖最佳动漫品牌奖等诸多奖项。





《超级飞侠》讲述了负责配送业务的世界上最快的飞机机器人乐迪（韩语名：호기）与一群被称为“超级飞侠”的小伙伴们环游世界，为各地的小朋友配送包裹，并为小朋友们排忧解难的故事。《超级飞侠》最大的特点是每一集故事发生的城市都不同，以精美的画面展现了世界各地的旅游名胜、著名建筑、语言、节日习俗、美食等世界多元文化，故事传递着善良、勇敢与友爱，让小朋友们跟着乐迪通过每一次神奇的旅行开阔眼界，并认识到多彩绚丽的地球家园。可爱的飞机机器人形象也深得全球小朋友们的喜爱，还衍生出多种玩偶商品，颇受欢迎。





说到韩国的动漫产业，自上世纪80年代起迅猛发展，随着漫画杂志与图书像雨后春笋般涌现，《小恐龙多利》等诸多人气漫画也随之亮相。红遍全球的《小企鹅宝露露》等电视动画作品也深受小朋友们的喜爱。如今，韩国动漫作品产量在全球市场的比重超过30%，仅次于日本与美国，成为世界第3大动漫产业国。另外，得利于互联网与智能手机的普及，网络漫画正在带动韩国动漫产业的发展，2019年韩国网漫市场规模为1万亿韩元，《心灵的声音》、《与神同行》、《隐秘而伟大》等人气网漫纷纷被搬上荧屏与银幕，获得观众的好评。韩国网漫自2014年起还大力扩展海外市场，以Naver网络漫画为例，2019年第四季度的全球月均读者人数超过6000万人，呈快速增加的趋势。