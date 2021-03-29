《朝鲜驱魔师》遭停播 导演、编剧、演员正式道歉





22日首播的SBS古装剧《朝鲜驱魔师》仅播出2集后便因陷入歪曲历史风波而受到观众的强烈批评，SBS最终宣布停播该剧。对此，导演、编剧与演员也公开向观众正式道歉。





近日，导演申景秀发表立场表示：“对于最近引发的问题，身为做出决定的导演深感责任重大，对此向大家郑重道歉。”接着还说：“虽然我负责做出关于电视剧内容的所有决定，可并没有以歪曲历史的意图执导电视剧，引发争议的场景都归咎于执导能力的不足。电视剧已决定停播，在此对这一年来不辞辛劳的制作组、演员以及观众感到非常抱歉。”





编剧朴继玉也发表立场表示：“因为我未经深思的剧本，这几天给观众带来诸多困扰，对此向大家致以诚挚的歉意。”接着提到：“作为编剧，应该借鉴过去的错误，给观众展现更好的故事。在剧中，应该凸显对于朝鲜王朝的建国英雄的敬意，但是只靠奇幻剧的类型没有做出正确的选择，引发了观众的愤怒，作为编剧正在进行深刻的自我反省。”朴继玉还补充道：“我没有一丝歪曲历史的意图，但结果还是给观众留下了深刻的伤痛，我会把这次的事情刻骨铭心，永不忘记。”





另外，甘宇成、张东润、朴成勋、李侑菲等演员也纷纷向观众道歉。