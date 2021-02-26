让区块链走进千家万户——韩国“Lambda256”公司

ⓒ Lambda256

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。接下来，让我们来看看韩国企业是如何通过一些创新想法改变全球经济的。今天，我们将带领大家走进韩国“Lambda256”公司，这是一家推广区块链技术应用服务的公司。让我们与公司首席执行官朴载贤（音译：박재현）先生一道聊一聊他们公司。





区块链是加密货币用来记录交易的分布式账目系统，而区块链技术则用于保护在线交易免受黑客攻击。随着比特币和以太坊等加密货币的价格在过去几年中急剧上涨，越来越多的机构投资者将虚拟资产视为一个新的投资标的，人们对这种加密货币的兴趣日益增长。显然，谈到区块链，人们最多想到的是加密货币，因为区块链技术是加密货币存在的基础。一般来说，用于公司目的的区块链技术受到的关注相对较少，但是韩国“Lambda256”公司做出了一项大胆的决定，为企业开发区块链解决方案，因为他们相信区块链技术的使用及其增长潜力是无限的。





事实证明，区块链是非常有效的，相关技术已经成熟。越来越多的公司正在考虑引入区块链技术，但它有很高的技术壁垒，准入门槛很高。开发这项新技术，建立其生态系统并有效地应用它具有非常大的挑战性，这就是为什么许多公司放弃使用区块链技术。但现在出现了区块链应用服务，拥有区块链技术的公司可以以服务形式提供区块链应用，即“区块链服务”。它是一种企业级平台服务，旨在帮助公司构建稳定的区块链环境，“区块链服务”提供商会为其技术和服务收取费用。韩国“Lambda256”公司开发了名为“Luniverse”的“区块链服务”平台。





不同的企业可以共享相似的客户群，“Luniverse”服务提供了各种应用场景在这些场景中，企业可以通过连接，产生协同效应。换句话说，这个平台将区块链用作基础架构，参与的企业在此基础上平等协作，这不同于以特定公司为中心的纵向合作。目前，韩国“Lambda256”公司基于区块链的服务在市场上得到了广泛应用，包括移动电子身份验证、医疗保健和奖励积分系统。通常，各家公司会运营自己的奖励积分系统，客户只能以有限的方式使用积分，但使用区块链技术可以轻松地集成不同公司的系统，消费者可以充分利用奖励积分，而不会错过任何积分的使用，而公司则可以赢得新顾客并增强现有顾客的忠诚度。





韩国“Lambda256”公司去年6月份吸引了大约70亿韩元的投资，公司最近又追加了100亿韩元的投资，将把资金用于开拓国外市场，开发更多的服务。公司还计划推出一项新的区块链金融科技服务，该服务将支持电子商务和金融公司的虚拟资产业务。





区块链技术将改变未来。尽管市场上针对区块链的宣传很多，但它对许多人来说还是陌生的。韩国“Lambda256”公司一直致力于将区块链技术应用到日常生活中。我们对韩国“Lambda256”公司的未来寄予厚望，希望他们发展成为区块链技术应用领域的璀璨之星。





ⓒ Lambda256