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韩国新一代中型卫星成功发射，3月22日与地面首次建立联系。此次成功发射在韩国航天发展史上具有重要意义，因为它大大缩小了发射体和承载体的大小，看到了商业化的可能性，代表着韩国技术发展进入新的阶段。现如今，世界已经进入了一个“新空间”时代，外层空间正成为一个巨大的发展机遇。太空探索象征着一个国家高水平的科学技术和民族自豪感。最重要的是，世界各国都看到太空本身具有的巨大经济价值。韩国政府一直希望与私营企业携手发展宇宙空间。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊愈演愈烈的全球太空发展竞赛以及韩国为促进本国太空产业所作出的努力。





韩国新一代中型卫星重约500公斤，配备精密的电子光学照相机，它可以在太空500公里左右的距离范围内识别地球表面上的汽车。在未来４年中，这一卫星将用于各种用途，例如管理国土和自然资源以及应对灾害等。通常，研发这种级别的卫星需要3000亿韩元以上的费用，并且需要7年的研发时间。但是韩国仅用了5年时间，整个项目花费了大约1500亿韩元。值得注意的是，卫星的91％是由韩国本土技术开发的。特别是卫星的核心部分——卫星主体和系统的设计完全依赖于本国技术，这具有很重要的意义。





自从20世纪90年代初开始发展卫星以来，韩国已经完成了16颗卫星的开发，其中大多数是小型卫星。这次，韩国成功开发了中型卫星。不仅韩国航空宇宙研究院，私营企业也参与了研发过程。基于研究院的技术转让，私营企业韩国航空宇宙产业计划于明年上半年发射另一枚中型卫星。韩国还计划在今年10月发射其首枚国产火箭“Nuri”号。如果发射成功，韩国将成为继美国、俄罗斯、欧洲、中国、日本和印度之后，第7个获得航天器独立技术的国家。





韩国“Nuri”号是采用本土技术开发的三级火箭。第一级助推器使用4个发动机，第二级和第三级助推器分别使用1个发动机。包括韩华航空航天在内的30家韩国公司参与了这个火箭项目。虽然韩国航天技术达到世界一流水平还有很长的路要走，但是本次火箭的成功发射将把韩国的航天技术推向更高的阶段。





太空和太空产业感觉离我们很遥远，但是相关技术实际上贴近我们的生活。卫星用于日常天气预报和导航系统。除此之外，我们在电影里看到的太空清理、太空快递、太空广告牌也可能变成现实。鉴于航天工业无限的增长潜力，美国和中国等主要经济体正在扩大对这一领域的投资。





除了火箭发射或载人航天器之外，现在还从商业角度来看待航天工业，摩根士丹利预计到2040年，全球太空产业将增长到1万亿美元。美国前特朗普政府发起了旨在使宇航员重返月球的计划。马斯克的SpaceX计划，维珍银河和波音等私营公司对太空探索也充满热情。由于相关技术的发展，太空旅游将不再是少数特定人群体验的项目，未来将更为普遍。目前，中俄正在谋求联合建立一个月球空间站，并合作探索月球和火星。同时，美国、澳大利亚和欧洲也正在联手开发太空。这种情况可以被认为是太空发展中的新的冷战。





并非只有世界大国对外太空表现出兴趣。阿联酋成功发射卫星进入火星轨道，成为世界上第5个取得成功的国家，令世界感到惊讶。卢森堡在2017年宣布了一项有关利用空间资源的计划，并选择太空作为其未来的增长引擎。另外，正如英国推出的《航天创新与增长战略》所述，英国计划到2030年占领全球太空市场的10％。特斯拉和亚马逊等大型私营企业也正在以创新的想法在航天工业中保持领先地位。





毫无疑问，马斯克的SpaceX引领了这一行业。大家可能听说过SpaceX开发的“龙飞船”航天器，私人载人航天器被证明是成功的。亚马逊占据了美国电子商务零售市场40％的市场份额，它也将目光投向了太空。私营企业在太空中的竞争更加激烈。





韩国也在迅速发展自己的太空技术，韩国政府于3月25日宣布了一项太空发展战略，其目标是成为世界7大航天强国。显然，韩国决心在航天工业上进行大胆投资，以不落后于全球“新航天竞赛”。韩国计划明年发射第一颗月球轨道船，到2030年实现通过自己的太空火箭降落在月球上的梦想。但是，未来还有很长的路要走。





全球技术强国都在奔向外太空，他们将探索新时代的太空，韩国也应该积极加入其中。首先，英国和日本加入了美国阿尔忒弥斯探月计划，韩国也应该要成为这个小组的成员，以更多地了解太空发展并最终加入太空大国行列。另外是预算问题。韩国每年用于太空开发的预算仅为5亿美元，而日本为30亿美元。韩国应该在技术开发上投入更多的资金。最后，对于韩国政府来说，推动太空技术的发展很重要，同时提高私营企业在这一领域的技术水平也至关重要。马斯克的SpaceX项目为推动美国的太空产业作出了贡献，未来私人企业有望主导这个市场。现在，韩国也看到了类似的发展趋势。韩国应该培育以私营企业为主导的领域，并实施包括放松管制在内的各种支持措施。





长期以来，人们一直将太空视为政府和情报机构的领域，但现在从经济和商业角度来探讨太空也变得非常重要。根据韩国航空宇宙研究院本月发布的一份报告，如果韩国能够将其在全球航空航天工业中的市场份额从目前的0.8％提高到7％，那么韩国将创造53.43万个新的就业机会。对于韩国来说，是时候将太空产业作为其新的增长引擎了。韩国政府和私营企业都应该对这个领域进行投资，树立更高更远更大的目标，在全球空间开发领域占据重要的位置。