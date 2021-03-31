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欲望跳台 (디바)

2021-03-31

今日首尔

导演：赵瑟艺

编剧：柳英善、赵瑟艺

主演：申敏儿、李裕英

类型：悬疑、惊悚

片长：84分钟

上映日期：2020年9月23日（韩国）

其他片名：梦魇、诡忆、Diva


剧情概要：

全球备受瞩目的跳水皇后怡英（申敏儿饰）和自己的队友，也是最好的朋友秀珍（李裕英饰）遭遇车祸，秀珍离奇失踪。事故后失去好友的怡英千方百计寻找秀珍，但却从其他队友口中听到了关于秀珍神秘的传闻，而怡英在混乱的情况下还要努力恢复往日的成绩。然而，随着怡英对事实真相的步步逼近，她渐渐发觉，自己的好友竟是一幅为了赢而不择手段的可怕面目……


幕后花絮：

主演申敏儿在《欲望跳台》中尝试了全新的表演挑战。她在读剧本时便被故事深深吸引，认为塑造这样的角色一定会充满趣味。然而，为了在短时间内让自己看起来与专业跳水运动员无异，申敏儿也付出了巨大的努力。除了努力增肌之外，还克服了自己的恐高心理。对此，导演赵瑟艺也称“申敏儿为什么没有早一些尝试此类角色呢”，对其表演赞叹有加。

欲望跳台 (디바)
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