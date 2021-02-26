《漫话国乐》 鬼哭声 / 青山里 / 青石岭

盘索里《春香歌》中的一段“鬼哭声”讲述了春香冤枉地被关在牢里坐以待毙的情节。想一想，花季少女被关在阴暗又潮湿的牢房里，白天还可以忍受，可到了一片寂静的夜晚，痛苦与恐惧会加剧。本来就昏暗的烛光被风晃动，栅栏的影子也跟着摇摆不停，好似鬼来了。如果这时还传来风声或猫头鹰的鸣声，会令人误以为听到了鬼的哭声。鬼哭声也许渗透着春香的心境，被关在牢房里既害怕又孤独而想哭泣，所以在这一段，盘索里艺人的表演着重于营造活生生的恐怖氛围。





朝鲜王朝后期，庆尚南道晋州的观察使在当地的著名景点矗石楼设宴请客，当时观察使为了助兴，还特地邀请以“鬼哭声”赫赫有名的宋兴禄名唱在宴会中献艺。矗石楼坐落于江边，离村庄较远，当天矗石楼上还吹来一股清凉的江风，在这样的环境中欣赏音乐一定别有一番乐趣。当宋兴禄名唱表演盘索里《春香歌》中的“鬼哭声”时，在场的宾客们无不沉醉于名唱动人的歌喉。相传，当宋兴禄名唱到了“鬼哭声”的高潮，模仿鬼的哭声发出“呜呜咽咽”的声音时，宴会的烛光顿时全部熄灭，震惊了在场所有的人。

盘索里《春香歌》中的“鬼哭声” /赵相贤、鼓-金命焕





朝鲜王朝中期，世宗大王有一个王孙号碧溪水，这位贵族喜爱风流，又擅长弹玄琴，一直渴望与艺妓黄真伊见面，可听说黄真伊为人高傲，可能会看不起自己，所以就去找书生李达给他指点。李达告诉碧溪水说：“你就在黄真伊家附近的亭子独酌并弹琴，黄真伊一定会出来坐在你的身旁。这时，切记不要理她，视而不见，站起来骑马回去。黄真伊就会跟着你来，如果直到过桥不回头看她，你一定会心想事成。”





碧溪水觉得这个主意不错，就按李达的话付诸行动，可未料黄真伊没有跟来，而是站在亭子上望着自己吟诗：

“青山里碧溪水啊，

莫夸易移去，

一到沧海不复返。

明月满空山，

暂休且去若何？”





在这里，碧溪水不仅指清澈的溪水，也意味着王孙碧溪水。明月也一样，除了指明亮的月光，还意味着黄真伊的妓名，表示如果您这样匆匆离去，就很难回来，我（明月）在这里，让咱们一起玩乐吧。





相传，黄真伊的行动让碧溪水非常慌乱，情不自禁回头看的时候从马上掉了下来，目睹这一场面的黄真伊只留下嘲笑的笑容便掉头回屋里去了。黄真伊的这首诗歌成为国乐的歌词流传至今，让人回味这段有趣的故事。

《青山里》 / 李允珍（音）





1637年，朝鲜王朝发生了清朝入侵的丙子胡乱，当时朝鲜王朝不仅败于清军而造成一片混乱，仁祖的长子昭显世子与二子凤林大君还被当作人质拉去了清朝。





作为一国的王子被迫拉到清朝，王子们的心情是不言而喻的。加之当时正值隆冬，王子一行往北方走，天气愈加寒冷，雪上加霜的是当天还偏偏下雨下个不停。





凤林大君就将当时凄凉惨淡的心境写成了一首时调诗：

“青石岭过了吗？

草河沟在何处？

从北方吹来的寒风凛凛，

雪上加霜，还下雨下个不停，

有谁把我十分寒酸落魄的样子画下来，

寄给远方的君王呢？”





在这里，青石岭与草河沟都是前往清朝途中的地名。凤林大君希望借这首诗，向宫廷里的君王告知自己的悲惨处境，也希望今后朝鲜王朝能富国强兵，不要重演这样的悲剧。这首时调诗也作为短歌与歌曲的歌词流传至今。

男唱歌曲界面初数大叶《青石岭》/ 李东圭