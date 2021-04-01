BTS获英国全英音乐奖“最佳国际组合奖”提名 创韩国歌手之首

ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团（以下BTS）再次改写K-POP历史，成为首个入围英国最具权威的流行音乐奖——全英音乐奖的韩国歌手。





全英音乐奖于31日（当地时间）公布2021年提名名单，BTS与美国喷火战机乐队、海慕乐队、美国嘻哈组合RTJ、爱尔兰后朋克乐队Fontaines D.C.等入围“最佳国际组合奖”。





始于1977年的全英音乐奖由英国唱片业协会创办，由广播、电视台的DJ与主持人、电视台高管、唱片制作公司代表、媒体人士等1000人以上组成的评委会进行投票选出获奖人。





此次BTS获得提名除了充分证实BTS已成为英国流行音乐奖不容小觑的国际顶级组合外，还展现了BTS粉丝阿米的国际影响力。BBC报道称，去年全英音乐奖曾取消“最佳国际组合奖”，招致BTS粉丝的强烈批评。当时，一位阿米在推特发帖称：“全英音乐奖夺走了BTS的奖项。”结果今年全英音乐奖复原“最佳国际组合奖”，BTS也被视为本届全英音乐奖“最佳国际组合奖”的有力得主。





另外，第41届全英音乐奖颁奖典礼将于5月11日在伦敦O2体育馆举行。