北韩发射短程弹道导弹的意图和今后的韩半岛局势

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3月25日，北韩在咸镜南道咸州一带向韩半岛东部海域发射了2枚短程弹道导弹。第二天，劳动党机关报《劳动新闻》报道，北韩国防科学院于25日进行了新型战术导弹试射。报道称，新型战术导弹为改进型武器系统，弹头重量为2.5吨。当天试射的2枚新型战术导弹精准地打击了设在600公里外半岛东部海域的目标。





该导弹像似今年1月劳动党第8次全国代表大会结束后在阅兵式上亮相的新型导弹。北韩有被称为“北韩版伊斯坎德尔导弹”的KN-23改良型导弹。KN-23导弹的射程为400至600公里，而北韩此次发射的短程弹道导弹被推测为使用固体燃料发动机的KN-23改良型导弹。射程达600公里意味着覆盖韩国全境，应被视为中程导弹，但是与洲际弹道导弹相比，其射程相对较短而被视为短程导弹。不论如何，在局部战争中，该导弹能发挥强大的威力。





北韩发射短程弹道导弹后，法国法新社、美国《纽约时报》、英国《卫报》等世界各国主要媒体迅速报道此事，表现出莫大的关心与忧虑。





北韩经常发起政治与军事交融的挑衅。也就是说，北韩试图通过武力示威引起对政治谈判的关心。因此，每在美国新政府成立初期，北韩总会在战略层面发起武力挑衅。北韩发射巡航导弹并不违反联合国安理会决议，但是发射弹道导弹违反安理会决议，且发射弹道导弹的3月25日是拜登总统就职后预定举行首次记者会的前一天，因此北韩此举意在引起拜登总统对北韩核导问题的关心，并炫耀他们拥有足可对抗美国的军事能力。与此同时，北韩试图通过武力示威迫使拜登政府接受北韩提出的要求事项。





美国当地时间3月25日，也就是北韩发射弹道导弹的第二天，美国总统拜登在其就职后首次举行的正式记者会上强烈谴责北韩违反联合国安理会决议发射弹道导弹，并发出警告称，如果北韩加剧紧张，将采取相应的措施。拜登总统表示，北韩违反联合国安理会第1718号决议发射了弹道导弹。第1718号决议是2006年北韩进行第一次核试验后，联合国安理会通过的对北韩制裁决议。之后，安理会多次通过更强有力的对北韩制裁决议。因此，拜登总统提及第1718号决议，可以说为重启美北对话留下了余地。尽管如此，拜登政府重启美北对话的前提条件是北韩必须作出无核化承诺，而北韩要求美国取消对北韩敌对政策，并缓和对北韩制裁措施。在此情况下，北韩发起武力示威将给美北关系造成何种影响，引起国际社会密切关注。





最近，北韩针对拜登总统及美国政府高层官员的发言和国际社会的动向作出反驳，积极加以应对。继3月16日北韩劳动党副部长金与正、18日外务省第一副相崔善姬后，劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲在北韩发射导弹后的27日表示，发射导弹属于主权国家的自卫行动，反驳拜登总统有关北韩违反联合国安理会决议之言。北韩外务省国际机构局局长赵哲秀29日就联合国安理会欧洲5个成员国要求开会商讨北韩发射导弹一事发表谈话称，这是对主权国家自卫权的公然侵犯，必将招致相应的应对措施。此外，韩国总统文在寅就北韩发射导弹表示忧虑后，北韩劳动党副部长金与正30日发表谴责文在寅总统的谈话等，强调北韩发射导弹是在行使主权国家的自主权和自卫权。





但是北韩国务委员会委员长金正恩却没有发表相关谈话。在北韩发射短程弹道导弹第二天，北韩劳动党机关报《劳动新闻》在第二版报道发射弹道导弹的消息，在第一版则报道金正恩委员长出席平壤市1万套住宅建设工程奠基典礼的消息。这被视为是有意图的。今年，金正恩委员长的最优先课题是改善人民生活品质，其次是增强军事力量。在此情况下，金正恩委员长的胞妹、劳动党副部长金与正和外务省第一副相崔善姬发表谈话强烈谴责韩美两国，而金正恩委员长没有发表相关谈话，这表示北韩也和拜登政府一样，为重启美北对话留下了余地。如果金正恩委员长表示要与美国对抗到底，今后将难以挽回局面，因此待时机成熟时再出面表明立场，为重启美北对话营造氛围。





当地时间3月29日，美国总统府白宫新闻发言人珍·普萨基表示，拜登总统将以不同于前总统特朗普的方式与北韩进行外交接触，确认拜登总统不会直接与北韩国务委员会委员长金正恩会晤。美国前总统特朗普通过美北首脑会谈的“自上而下”的方式谋求解决北韩核问题，但是拜登总统将不会如此。那么，拜登政府将如何解决北韩核问题呢？分析认为，待今年夏天美国国务院负责东亚及太平洋事务的团队组建完成后，美方有可能与北韩进行接触。目前，拜登政府尚未设定北韩不可越过的红线，但是北韩加大军事挑衅力度，拜登政府将会采取强硬应对措施，因此北韩有可能持续发起低强度或中强度挑衅。总之，今年4月和5月将成为美国和北韩围绕无核化问题相互较劲的一段时间。





拜登政府的对北韩政策将在近期内出炉，且即将举行韩美日安全会议和外长会谈等，围绕韩半岛的国际局势将发生相当的变化。但是在4月15日已故北韩国家主席金日成诞辰日“太阳节”即将到来之际，北韩有可能提升武力示威强度。因此，4月将成为左右韩半岛局势的重要分水岭。