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今天，我们生活在利用大数据、人工智能、物联网等的第4次工业革命时代，图书馆的功能与角色也随之发生变化，北韩的图书馆也是如此。





据北韩对内外通讯社报道，以1992年为基准，北韩有1.5万个图书馆和图书室。不论其真假或夸张与否，北韩当局确实关心图书馆，并对图书馆工作给予大力支持。事实上，图书馆建设事业包含在北韩人民经济发展计划内，表现出北韩当局对图书馆的高度重视。北韩的图书馆分为相当于韩国公共图书馆的群众图书馆和具有学术机构性质的科学图书馆两大类。群众图书馆又分为成人图书馆和学生图书馆，科学图书馆又分为综合科学图书馆和专业科学图书馆。金日成综合大学科学图书馆属于综合科学图书馆，一般大学和研究机构的图书馆属于专业科学图书馆。韩国有叫作韩国图书馆协会的图书馆团体，北韩有叫作朝鲜图书馆协会的图书馆团体。此外，在韩国出版的所有书籍需法定送存国会图书馆和国立中央图书馆，北韩则另设国家史迹馆保存所有书籍。





韩国于1963年制定《图书馆法》，但是对图书馆深表关心的北韩至1998年才制定《朝鲜民主主义人民共和国图书馆法》。北韩将负责图书馆文书档案管理工作的“司书”称为图书馆工作人员，并将他们统称为新科学技术的普及者和社会学习的组织者。图书馆工作人员必须通过司书检定考试，合格后还要通过定期性的再教育保持其司书资格。韩国的司书分1级正司书、2级正司书、3级准司书。4年制文献信息系毕业生被赋予2级正司书资格，2年制文献信息系或教育院毕业生被赋予准司书资格。与此相比，北韩每年实施司书检定考试，司书等级分1至6级。1级司书必须掌握3国语言，并具有向教授和持有博士学位的研究人员提供所需参考文献的能力；2级司书必须掌握3国语言；3级司书必须掌握2国语言；4级司书必须拥有3年以上5、6级司书工作经验；5级司书必须毕业于四年制或五年制大学；6级司书要在高中毕业后拥有3年以上的工作经验或二年制大学毕业。如此这般，北韩细分司书资格，且要求非常严格。除了等级以外，北韩还向司书赋予功勋司书、人民司书称号。举例来说，在人民大学习堂等图书馆工作15年以上且留下功业的司书被赋予功勋司书称号，工作20年以上且留下巨大功业的司书被赋予人民司书称号。





韩国和北韩的图书馆在很多方面似同而异。韩国以人口数为基准设立图书馆，但是北韩以藏书量为基准设立图书馆。此外，借书系统、分类体系等南北韩图书馆的运营方式也有所不同。韩国的图书馆大都实行读者可进入流通书库直接从书架上选取文献借阅的开架借阅制。与此相比，北韩的图书馆大都实行读者不能直接从书架上选取文献，必须通过一定程序借阅文献的闭架借阅制。到21世纪初，北韩将图书馆藏书分为公开、限制公开、不公开3类，以免读者了解过多的海外信息。限制公开的书籍只允许在图书馆内指定的空间阅读，不公开的书籍必须得到党委书记的认可才能阅读。此外，韩国的图书馆采用统一的十进分类法，但是北韩分别制作成人图书馆、学生图书馆、大学图书馆、专业图书馆用十进分类表，关于马克思、列宁主义和金日成著作书籍则另设项目分类保存。





特别值得一提的是，北韩也配合第4次工业革命的进程，将图书馆转型为数字图书馆、电子图书馆。韩国从20世纪90年代中后期开始在国家层面运营连接国立中央图书馆、国会图书馆、韩国科学技术院图书馆等的国家电子图书馆。北韩在进入21世纪后积极促进以先进科学技术和数字经济为基础的经济重建政策，并致力于构建电子图书馆系统。





北韩在其培养科技人才的摇篮——金策工业综合大学首次构筑电子图书馆系统。2006年1月开设的金策工业综合大学图书馆在开馆的同时制作名为“电子图书馆”的科学电影，详细介绍利用该电子图书馆的方法，且北韩在政府层面鼓励民众掌握电子图书馆相关知识，积极构筑和利用符合各单位特性的数据库。之后，北韩主要大学和各一级行政区内的主要城市开始设立电子图书馆，2010年前后，各一级行政区内的图书馆大都转型为电子图书馆，新建的图书馆也都建成电子图书馆，二级行政区内的图书馆也都改建成拥有最新信息技术设备、名为“未来院”的电子图书馆或在某种程度上发挥电子图书馆功能的简易图书馆。设在北韩各地的电子图书馆在构筑自身数据库后，通过电脑网络相互共享信息，扮演国家图书馆角色的人民大学习堂和金日成综合大学、金策工业综合大学等许多大学和研究机构、企业所等则通过内联网相互使用信息。总的来说，北韩构筑连接中央和各道、市的互联网系统，让相关人员不受时间限制地共享现代科技资料和最新成果资料。





北韩计划将所有图书馆转型为电子图书馆，并使其成为科技网络的据点。为此，北韩还建设了足可取代人民大学习堂的新形态电子图书馆，那就是2016年开馆的科学技术殿堂。总建筑面积达10万平米、外形结构呈巨大原子模样的科学技术殿堂座落于平壤未来科学家大街对面的艾岛上，是集电子图书馆、档案馆、展览馆功能于一体的综合文化空间。北韩国务委员会委员长金正恩曾指示，科学技术殿堂的基本功能是电子图书馆，因此70%-80%应履行电子图书馆功能，其余履行科学技术展览馆功能。北韩媒体称，金正恩委员长强调科学技术殿堂要和人民大学习堂一样成为北韩居民随时前往学习科学技术的全民学习的大殿堂。据悉，科学技术殿堂数据库的总存储容量达43万亿字节。一般来说，北韩因受到种种制约而难以接获外国科学技术资料和确保充分的必要信息。但是科学技术殿堂将国内外最新科学技术成果和资料存储在数据库里，且数据库版本不断换代升级，因此在科学技术殿堂里能阅览国内外最新科学技术信息。此外，科学技术殿堂以国家电脑网连接各级学校的电子图书馆以及各地区电子阅览室、工厂和企业所的科学技术普及室等全国各地的科学技术普及据点，组建全国范围的科学技术普及网络，因此北韩居民可通过该网络接获所需信息，不必直接到科学技术殿堂去查询资料。特别值得一提的是，科学技术殿堂还提供科学技术资料订阅服务和通过短信或视频向科学家们提问后获得答案的学术问答服务。





今天，世界各国的图书馆在紧密地进行沟通与交流，但是韩国和北韩的图书馆并非如此，因此我们期待首尔和平壤、釜山和新义州等南北韩两地的图书馆尽快开展合作，相互交流及分享各自的信息资料。