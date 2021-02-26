导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：侯翠翠(胡同里张记羊汤馆 负责人)





越来越多的中国人在海外开餐厅，满足思乡的海外华人的家乡胃口，在不知不觉之中，也达到了弘扬中华美食文化的效果。本期节目有请在首尔开着羊汤店的侯翠翠为大家介绍一下他们在首尔开店的情况。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

侯：大家好，我是侯翠翠，非常高兴有幸参加这个节目。我来自于中国山东济宁，来韩国已经有10年了，目前是我和爱人一起在首尔的庆熙大学附近经营一家叫做“胡同里张记羊汤馆”的餐厅。其实真正的老板是我老公，我顶多算是个“副老板”吧。









南：您是如何跟韩国结下不解之缘的呢？

侯：我是2011年来到韩国，在大田的忠南大学读研。之前是在国内的大学学的是韩语专业，毕业之后在韩企工作了几年后。我觉得还是出来看一下，趁着还年轻，来韩国留学了，毕业之后我就留这里创业了。

南：听说您在首尔开了一家羊汤店，能介绍一下吗？

侯：餐厅是开在庆熙大学首尔校区的正门附近，面积大概是80多平方左右。主要经营的是国内的羊汤，包括羊杂汤、羊肉汤，还有羊肉泡馍，烤羊排这些。然后配一些手工做的烧饼，馄饨等。之前，店主是以学校周边的中国留学生为顾客对象，自从疫情开始之后呢，我们上了韩国的外卖平台，比如쿠팡이츠, 배달의 민족。 所以，目前是以外卖和打包为主。我们还推出来第二天到达的保鲜包装快递服务，反响也不错。









南：你们为什么会选择做羊汤？为什么会选择这个位置？

侯：我和我爱人都很喜欢吃羊汤，但是在韩国基本上是没有见到过羊肉串之外的其它做法。寒冷的冬天，或者是夏天的夜宵时刻 ，特别怀念热腾腾的那一碗羊汤。顾客给羊汤的反馈也还算不错。更重要的是羊肉本身是营养价值特别高的食物，而且和其它肉类相比，不用担心发胖，还有瘦身的效果 这么好的食物值得更多的人去了解，所以最后是定了羊汤。店的位置选择是因为他们当初的定位是以中国留学生为主，而庆熙大学是在韩的中国留学生数量最多的高校之一。

南：韩国人对羊汤是怎样的评价呢？

侯：到目前为止，应该中国人仍然占顾客群体的大多数。但外国人尤其是韩国客人已经越来越多了。对于外国客人，我们一开始更是没有信心，完全就是死马当活马医。因为羊汤在国内也并不是一个特别普遍的食物，而且喜欢羊汤的人，大多还都喜欢和葱花和香菜一起吃。我们把它称之为羊汤的灵魂，可是外国人能吃香菜的据说并不多，所以就是纯粹尝试一下。但是做起来之后发现，外卖平台上的下单不少。









南：你觉得韩国线上外卖平台环境如何？

侯：韩国的线上平台和环境，疫情之间也是发生了很大的变化。我感受最深的就是疫情之间的“全民外卖”和“全民骑手”现象。疫情中外卖行业火爆，骑手紧缺。

自由骑手们有些是骑着摩托，有些是开着汽车，有些是用电动踏板,有些是用自行车，甚至还有步行送餐的，还有人开奔驰来送餐。

看到这些，我一方面觉得疫情给大家带来的冲击确实很大，另一方面我又觉得大家还都在努力地生活，给我们也很大的正能力，疫情带给人们的可能不光是负面的东西。 （图片来自嘉宾）