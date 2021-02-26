日本审定通过歪曲历史高中教材

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日本地理和历史教材的歪曲历史情况日益严重，大部分高中使用的教材主张日本对独岛主权，美化日本帝国主义侵略的教材也通过了审定。教材歪曲历史主要受到政府审定的影响，违反了日本《宪法》第21条，引发了争议。





日本文部科学省表示，3月30日召开的教材审定调查审议会议审定通过296种从明年起使用的教材，这些教材主要供高一学生使用。其中大部分地理综合教材均出现了“独岛是日本固有领土”、“韩国非法占有独岛”等表述，反映了日本政府宣称独岛属于日本领土的单方面主张。另外，历史综合教材基本上均描述了独岛成为日本领土的过程，部分教材还明确指出“独岛是日本的固有领土”。





地理综合、历史综合和公共是从2022年起适用的高中社会类科目。历史综合是综合日本史和世界史的新必修科目，地理综合讲授日本地理和世界地理，公共相当于原本的现代社会科目。





更令人关注的是，包含了毫无根据的“任那日本府”一说、美化太平洋战争的日本右翼团体历史教材也通过了审定。该教材为自由社中学教材，由日本右翼团体“新历史教材创造团”成员执笔，曾在去年的审定中落选，今年再次申请审定并获得通过。





任那日本府一说主张日本曾攻破百济，在任那即伽倻地区设立了名为“任那日本府”的统治机构，并于4-6世纪统治韩半岛南部。自由社教材并未明确使用这一说法，但却指出日本曾于4-6世纪统治韩半岛南部，并将日本失去统治权的时间与新罗合并伽倻的历史事件联系在一起，实际上是在主张任那日本府一说。





此外，该教材还将16世纪末日本侵略朝鲜的“壬辰倭乱”描述为“出兵朝鲜”，将“太平洋战争”描述为“大东亚战争”，并将俄日战争美化为鼓励亚洲各国独立运动的战争。“大东亚战争”是美化帝国主义日本侵略战争的说法，宣称大日本帝国将亚洲地区联合为一个“共荣圈”，抵抗美国等西方列强的侵略。





此次审定结果显示出日本教材的历史歪曲现象日趋严重，分析指出，这与前首相安倍晋三的右倾化路线不无关系。日本实行教材审定制度，教材由民间编写，通过学术界专家等组成的教材审定审议会议后，再由各级学校自行选用。审定标准为学习指导纲领及其解释说明。安倍政府对学习指导纲领及其解释说明进行了修改，以控制审定标准，实际上造成了重返国家指定教科书制度的效果，这在日本国内也引发了违宪争议。