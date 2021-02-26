联合国和美国报告曝光北韩躲避制裁及人权情况

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资料显示，北韩仍以各种方式躲避国际社会的制裁，并持续在国内进行蹂躏人权的强制性统治。联合国安理会对北韩制裁委员会专家小组的报告对北韩躲避制裁的情况和手段进行了详细介绍，美国国务院发布的人权报告则表示北韩政权须为严重的人权侵害行为负责。





3月31日发布的安理会对北韩制裁委员会专家小组报告显示，北韩越来越大胆地躲避制裁。报告指出，北韩为开发核武和导弹，持续对虚拟货币交易所、金融机构等进行黑客攻击，从2019年至2020年11月总共窃取了相当于3.2亿美元的虚拟资产。报告还根据某成员国提供的照片和数据分析指出，北韩的进口石油量高达每年最高限度50万桶的5倍至8倍，违反联合国制裁。自去年1月至9月，北韩总共进口炼油产品121次，远远超过安理会决议规定的进口量上限。报告尤其指出，北韩躲避监视网络的手段日渐精巧，还首次出现了从事违反制裁活动的船只伪装成其他船只的情况。与此同时，去年1月至9月，北韩通过至少400次运输，非法出口了至少250万吨煤炭，但是却对外宣称受新冠疫情的影响，从去年7月起停止出口。此外，北韩持续走私俄罗斯战斗机的零部件和高级进口车等奢侈品。调查结果显示，北韩还在非洲国家从事非法创收活动。





美国国务院3月30日发布了2020年各国人权报告。报告内容较2019年没有太大变化，但是美国国务院在发布报告时举行的记者见面会上对北韩提出了较特朗普政府更为强烈的批判，这意味着在美国今后的对北韩政策中，人权将是一个重要的组成部分。报告就北韩人权状况指出，北韩保安部队正进行大量人权蹂躏行为，北韩政府造成的非法或任意杀害和强制失踪情况不断发生。





特朗普政府在与北韩的无核化谈判中并未将人权问题作为主要考虑因素。2017年人权报告曾指出，北韩居民正面临着政府严重的人权侵害行为，2018年起则删除了这一表述。但在今年的记者见面会上，美国国务院不仅重新使用“严重的人权侵害”这一表述，还提出“政权的责任”。美国国务院负责人权等事务的代理助理国务卿丽莎∙彼得森表示，我们持续对全球人权状况最糟糕的国家之一北韩的恶劣人权情况感到深刻担忧，我们将要求北韩政府对严重的人权侵害行为负责。





另外，报告关于韩国的部分则提到了执政党人士的腐败和性丑闻、“禁止对北韩散发传单法”等内容。彼得森在回答“禁止对北韩散发传单法”相关问题时表示，信息持续自由进入北韩是美国的优先关注事项，将继续展开宣传活动。