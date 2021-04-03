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天气开始渐渐热了，很多人都喜欢吃些冷饮降温。但是，冷饮毕竟是寒凉之物，该如何吃才能不伤身呢？

1、选择合适时间吃冷饮。饭前空腹、刚吃完饭后都不宜吃冷饮，否则易伤胃。一般可选在饭后30分钟或午睡后为宜。

2、每次要吃得适量。不要连续吃雪糕、冰棍超过2支；喝冰饮料每次以150毫升左右为宜，瓶装饮料1次别超过半瓶。

3、饮冷要“慢”吃。吃冷饮最好能细细品味，慢慢饮下，这样对胃肠刺激较小。吃固态冰块，入口后可先含在嘴巴前端，等冰溶化、接近体温再慢慢吞下，这样才不会过猛刺激大脑血管、咽喉、呼吸道。

4、大汗后别马上吃冷饮。刚外出归家，或因活动出汗较多时，不要立即吃冷饮，否则易导致“汗闭”，导致汗毛孔宣泄不畅，机体散热困难，余热蓄积，夏天还会极易引发中暑。

5、冷饮在冰箱中贮存久了别吃。冰箱不是保险箱，一般家庭冰箱无法有效起到杀灭某些病菌的效果，所以冷饮买回最好尽快食用。在冰箱中放得过久，品质和安全性会降低。另外，融化的雪糕别再放回冰箱。

6、忌吃不新鲜的冷饮。吃冷饮以“色清、味美、品鲜”为佳，要认真查看冷饮是否卫生、新鲜。罐头类饮料的铁筒表面不得生锈、漏气或漏液，盖子不应鼓胀，如果敲击罐头时呈鼓音，说明已有细菌繁殖，也不能食用。

7、忌食用过多冷饮。食用冷饮过多会给牙齿带来威胁，如果你的牙釉质有病变或已被磨损，吃冷饮时牙齿遇到冷刺激后会产生牙酸、牙痛等不适。享用冷饮后记得要漱口以保护牙齿。另外，冷饮吃得过多，会冲淡胃液，影响消化，并刺激肠道。特别是患有急慢性肠胃疾病者，更应少吃或不吃。

8、忌在剧烈运动后吃大量冷饮。人在剧烈运动后，会导致体温升高、咽部充血。此时，胃肠和咽部如突然受到大量冷饮的刺激，就会出现腹痛、腹泻或咽部疼痛、发音嘶哑、咳嗽等。

9、婴儿忌食冷饮。6个月以下的婴儿应绝对禁食冷饮。而幼儿的胃肠道功能尚未发育健全，粘膜血管及有关器官对冷饮的刺激尚不适应，因而不要多食冷饮。





（文中窍门来自张*秋听友）