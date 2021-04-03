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随着电脑与互联网的发展与推广，韩国的电商自上世纪90年代末起步，从此网购渐渐深入人们的生活，电商也开始迅猛发展。时至如今，人们通过网购可以购买各色各样的商品甚至直购外国商品。





截至2020年，韩国最具代表性的购物网站有Coupang、G Market、Auction、11街、Interpark、 CJ Mall、Lotte ON、Hmall、SSG.com等多得不胜枚举，早在2015年就已超过10万个，出售物品包括服饰、运动休闲、食品、化妆品、家居用品、家具、电器、信息通信、旅游商品等应有尽有。韩国购物网站的特色是页面设计都自成一格，清新雅致，几乎每季度更新页面。





韩国企业评估研究院的电商平台品牌评估排行榜中，前三甲分别是Coupang、11街与Auction。其中，Coupang近年来凭借送货服务“火箭配送”取得了飞跃发展，在会员人数、销售额等数据上都位居榜首，跃升为韩国电商的巨头，当地时间3月11日还在美国纽约证券交易所上市，一时成了热点话题。





尤其去年因受到疫情的影响，大家都宅在家里，因此购物网站的交易额比往年剧增。据统计，2020年韩国购物网站的总交易额为161万1000亿韩元，同比增加19%，这是2001年发布相关统计以来的最高值。





韩国的电商模式与其他国家不同，B2C不是真正意义上的B2C，而叫作Shopping Mall，不做库存而与供货商签约，消费者下单后再通知供应商送货给消费者。另外，韩国还有一种比较常见的电商模式，称为Open Market，如Coupang、G Market、11街等，卖家大多是企业，定价、库存、发货都由卖家自己掌握。





韩国虽然在跨境电商领域起步相对较晚，不过韩国电商以物美价廉的商品早已成了海淘圣地，尤其是以化妆品、服饰为首的物品在跨境业务中非常火热，深受中国、日本等亚洲国家消费者的欢迎。G Market、Lotte ON、11街等购物网站都涉足跨境业务。其中G Market于2012年打入中国市场，与走秀网合作建立了一站式韩国时尚购物平台。2019年，该网站面向外国顾客的销售额增长了30%，最受外国消费者欢迎的是服装与化妆品。