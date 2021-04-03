WINNER主唱姜昇润首张SOLO正规专辑 歌迷大呼“等太久”

ⓒ YG Entertainment

WINNER成员姜昇润时隔8年之久，发行全新个人专辑回归。

3月29日，姜昇润首张个人正规专辑《PAGE》所有收录歌曲音源及主打歌《IYAH》MV同步公开。这也是姜昇润继加入WINNER前发行的单曲专辑《下雨了》和《偷心贼》之后，时隔8年之久再次发行SOLO音乐作品，让久等的歌迷欣喜不已。

首张正规专辑《PAGE》承载了姜昇润过去的音乐故事，并且包含作为SOLO歌手的全新“PAGE”，向歌迷展现自己今后的音乐方向。新专辑包括主打歌《IYAH》在内共收录了12首歌曲，姜昇润参与了所有歌曲的此曲创作及制作，以成熟的原创歌手姿态回归。

主打歌《IYAH》表达的内容为随着年龄增长而越发感觉肩上的担子变重，不仅是姜昇润自己的感受，也让当下时代的人们很容易产生共鸣。另外，专辑还特别收录了姜昇润和尹钟信合唱版本的《IYAH》。2012年姜昇润参加《Super Star K》选秀时，尹钟信担任节目评委，两人结下深厚缘分，而合唱版的《IYAH》中，将过去10年间的生活以姜昇润问、尹钟信答的方式进行演唱，颇具意义。

此外，新歌中，WINNER成员宋旻浩（MINO）与姜昇润合唱了《BETTER》，Simon Dominic、Wonstein等人气rapper也参与了收录歌曲的合唱。