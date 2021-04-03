金世正携新专辑《I’m》回归 发出“暂停警告”

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金世正3月29日发行第二张EP《I’m》回归，主打歌《Waring》的MV也随专辑音源一同公开。

新专辑《I’m》是金世正主演人气电视剧《惊奇的传闻》而备受肯定、原本所在的组合gugudan解散之后发行的首张音乐作品。在音乐、表演、综艺活动并行之下，金世正也意识到“放缓脚步、持续前行”的重要。

金世正希望通过新专辑，向那些需要休息，但却并未意识到的人们，传递让自己放松的方法。之所以有此想法，是因为金世正出道以来一直马不停蹄地进行演艺活动，于是新专辑也是自己一路走来后的一次回顾。金世正把“休息一下也无妨”“休息之后重新开始挑战”等自己的体会融入了歌曲之中。

主打歌《Waring》是一首旋律轻快的歌曲，以“警告”的方式表达“歇一歇再出发”的内容。金世正也亲自参与了歌曲的创作，并在此过程中真切地感受到休息的重要，如同写日记一样将自己作为歌手和演员的所感所悟写进了歌曲之中。

除了主打歌外，金世正也参与了其他收录歌曲的词、曲、编等工作，不仅展现了在音乐方面的才华，也为歌迷呈献了一张最有金世正味道的专辑。