专辑热销王伯贤回归 新专《Bambi》仅预售便超80万张

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EXO成员伯贤（BAEKHYUN）全新EP《Bambi》已于3月30日发行，并在全球引发热烈反响，专辑销量惊人。

新专辑同名主打歌《Bambi》歌名为韩文发音，意为“夜雨”，是一首Groovy R&B风格的歌曲。歌词内容用童话的手法描绘成熟的爱情，伯贤精湛的唱功也将歌曲演绎的韵味十足。

除了主打歌《Bambi》之外，新专辑还收录了《Love Scene》《All I Got》《Privacy》《Cry For Love》4首新歌，以及去年年末公开的单曲《游乐园 (Amusement Park)》，共有6首歌曲。

伯贤前两张SOLO专辑成绩斐然，不仅创下了百万销量，还连续两年成为GAON榜单个人专辑销量冠军。而此次的新专辑《Bambi》依旧创下了惊人的销量成绩，仅预售阶段便突破了80万张销量，达83万3392张，而首日销量也突破了76万张。

此外，新专辑发行后即刻登顶法国、新加坡、越南等全球56个地区iTunes“TOP专辑”榜单，同时也在中国QQ音乐、酷狗音乐相关榜单中成为冠军，显示出伯贤惊人的海外人气。

伯贤曾在新专辑发行前的一次网络直播中亲口向歌迷透露自己将于4月入伍的消息。《Bambi》将成为伯贤入伍前的最后一张个人音乐专辑，因此伯贤本人也对专辑的制作、录音等格外用心。