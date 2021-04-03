BALCKPINK ROSÉ频繁曝光于美、日节目 海外人气持续飙涨

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BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）接连做客美国及日本的人气电视、电台节目，海外人气持续飙涨。

当地时间3月29日，ROSÉ出现在美国NBC著名脱口秀杰《凯莉秀（KELLY CLARKSON SHOW）》中，不仅介绍了自己的个人专辑《R》，还和主持人畅聊其他方面的话题，节目气氛十分愉悦。主持人凯莉介绍ROSÉ是“目前全球最具人气的艺人”，并介绍了ROSÉ专辑《R》创下的音乐成绩以及在各种社交网络中的超高人气。

ROSÉ也在节目中介绍了自己的新歌《On The Ground》的意义时表示：“虽然一直朝向更高的目标奔跑，但真正重要的价值依旧在于我的内心。所以大家也不放停一停，思考对自己来说真正重要的是什么。”

同一天，美国人气电台节目《Zach Sang Show》也在官方YouTube频道上传了ROSÉ的采访视频。ROSÉ在采访中谈到BLACKPINK成员，她说：“如果没能成为BLACKPINK成员，也不会有这次的专辑。我们（成员）就像家人一样。”另外，还向听众介绍了新专辑另一首收录歌曲《Gone》，她表示这首歌的感觉好似公开了未能寄出的、隐藏的信件。

出演美国电视电台节目第二天，ROSÉ还在日本NTV知名音乐节目《SUKKIRI》中进行了《On The Ground》的舞台表演。

目前，ROSÉ凭借《On The Ground》已将包括《音乐银行》在内的国内所有打歌节目的冠军都收入囊中。