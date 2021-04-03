你身边的“健康专家”——韩国AIDOT公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国AIDOT公司，这是一家利用人工智能（AI）技术开发医疗设备的公司。让我们与公司总裁郑在勋（정재훈，音）先生一道聊一聊他们公司。





在创立这家公司之前，郑在勋先生曾在一家IT公司工作，并在移动解决方案领域开启自己的业务。后来，他了解到世界各地，尤其是发展中国家的许多女性患有宫颈癌。宫颈癌是仅次于乳腺癌的女性第二大最常见的癌症类型，早期体检筛查可以使宫颈癌的发生率降低90％以上，但是许多早期未能得到适当治疗的女性最终因患有宫颈癌死亡。郑先生希望创造一个女性更容易接受的筛查方式。他与妇产科教授以及公司的IT专家兼副总裁崔诚元（최성원，音）先生合作，开发出了世界上第一个基于人工智能技术的宫颈癌筛查解决方案“Cerviray”。





CT、MRI和X射线等医疗设备在移动方面存在局限性。此外，根据医生的经验，最终检测的结果可能会有所不同，但是移动“Cerviray”系统很便捷，它会继续更新数据以提高准确性。即使患者在韩国境外接受检查，他们也可以与韩国的医生进行远程沟通。无论身在何处，他们都可以向韩国医生咨询检测结果。该解决方案在发展中国家，包括中国和东南亚国家中更为有效，85％的宫颈癌死亡病例集中在这些国家。其实在20年前，韩国的情况并没有太大不同。当时，宫颈癌是韩国女性中最常见的癌症。在建立早期癌症诊断系统之后，韩国得以显著降低宫颈癌的发病率。令人欣慰的是，许多国家越来越重视宫颈癌，并加大了对预防宫颈癌的投资。因此，对“Cerviray”系统的需求正在不断增加。





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去年，韩国AIDOT公司获得了韩国中小风险企业部长官奖，并在东北亚创新论坛上获得了最高奖项。去年年底，公司还获得了ISO认证，这是质量管理体系的国际标准，这无疑将推动公司向东南亚和南美的出口。韩国AIDOT公司的创新不止于此，他们还计划在今年下半年实现基于人工智能技术的便携式颈动脉超声波检查解决方案商业化。通过超声波探头扫描颈动脉区域，人工智能系统可以在短短10秒内分析结果，以评估脑卒中的风险。





韩国AIDOT公司还完成了胃镜人工智能诊断系统的开发，该系统可以在胃镜检查过程中实时显示胃中的任何病变。使用人工智能技术，它可以检查病变是早期癌症，还是中晚期癌症，并分析每种情况的可能性。韩国AIDOT公司正在研究将这一技术应用于大肠和小肠胶囊内镜。





新冠疫情下，人工智能技术在医疗领域的应用成为热点，正是因为这一点，人们对医疗保健领域的人工智能技术表现出了极大的兴趣。在从事人工智能技术开发的韩国初创公司中，专注于在医疗领域应用人工智能技术的公司正在快速增加。通过将先进的人工智能技术整合到出色的医疗技能中，许多韩国公司正在开发基于人工智能技术的医疗软件，而韩国AIDOT公司正在引领这一行业的发展。