聚焦美国国债收益率上升

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美国国债收益率最近在经济新闻中屡见不鲜。与6个月前相比，美国国债收益率急剧上升。在过去的20年中，美国国债收益率如此大幅上涨是非常罕见的。去年大约这个时候，美国国债收益率暴跌，原因是市场对新冠疫情感到担忧。现在，国债收益率上升似乎表明市场已经恢复正常，可以将其视为经济复苏的迹象，但许多分析师表示，国债收益率的上升并不总是对市场有利。我们为什么要关注看似与韩国的相关性较小的美国国债收益率呢？美国国债收益率其实对韩国经济造成的影响不小，还会影响到韩国信用贷款以及抵押贷款利率。今天，我们邀请到了韩国经济产业研究所的金光硕（김광석，音）先生，与他共同聊一聊美国国债收益率变化的影响以及韩国应该如何应对。





我们向别人借钱的时候，不是要写包括借钱规模和还款日期等详细信息的借据吗？政府和公司也在必要时借钱，在这种情况下，他们会发行借据，这就是所谓的“债券”。如果国家发行债券，则称为国债。如果公司发行债券，则称为公司债券。国家借钱后不是也要支付利息吗？这就是“国债收益率”。





国债被视为安全资产。当经济状况不好时，投资者对诸如国债之类的避风险投资更感兴趣，从而导致债券收益率下降。另一方面，当经济表现出好转的迹象时，投资者倾向于离开债券市场，寻找风险更大、利润更高的替代方案，从而导致债券收益率上升。因此，国债收益率上升被解释为经济复苏的标志。但是为什么整个世界都特别关注美国国债收益率呢？那是因为其可能引发其他国家的加息措施，其变化反映了市场情况。最近，美国国债收益率显示出上升的趋势。





由于美国正在加速推进疫苗接种，消费者的消费心理和企业的投资心理正在恢复到疫情前的水平。由于统计基数效应，本月的主要经济指标，如出口和就业已较去年同期明显改善。此外，拜登政府的大规模刺激计划也提高了人们对经济反弹的预期。这些因素正给美国国债收益率带来上行压力。





经济复苏通常会导致更多的消费和物价上涨。也就是说，国债收益率上升可能是通货膨胀的先兆。世界各地的中央银行都在关注这一趋势，他们可能会考虑上调基准利率以抑制通货膨胀，因为价格突然上涨会产生各种副作用。现在，国际社会再次将目光投向了美国。许多国家和地区正在关注美联储是否会比预期提前上调基准利率，并收紧其货币政策，开启退出策略。





许多国家和地区的政府已积极向市场提供流动性，以帮助缓解疫情带来的经济冲击。各国政府下调利率，因为低利率将刺激企业增加投资，刺激消费并促进就业。但是许多国家尚未从新冠疫情中恢复过来。随着疫苗接种速度不断加快，一些国家的消费心理和投资心理得到明显恢复，而一些发展中国家甚至还没有引进疫苗。在这种情况下，加息可能会给尚未准备好复苏的国家带来巨大冲击，他们仍须保持低利率趋势以振兴经济。但是，美国国债收益率正在上升，拉大了美元与某些新兴经济体货币之间的价差，这可能会推动这些国家的资本外流。





韩国国债收益率也随着美国国债收益率的飙升而上升，人们将注意力转向韩国银行是否会出于通胀担忧而提高其基准利率。韩国中央银行表示，没有计划改变其货币政策。但分析师预测，如果美国国债收益率的持续上涨引发通货膨胀，那么加息是不可避免的。





加息的话，企业就不会积极进行投资。还有许多人还担心韩国家庭、企业和政府债务继续增加。如果经济参与者必须支付更多的利息，他们将避免进行包括消费在内的经济活动。换句话说，加息将使他们承受更大的利息负担，从而削弱韩国经济的复苏势头。





然而，还有另一个原因很难保持低基准利率。如果韩国的利率低于美国的利率，外国资本将退出韩国市场，这就是巴西、土耳其和俄罗斯等新兴经济体上调基本利率的原因。实际上，国际货币基金组织已经警告说，由于美国国债收益率上升，发展中国家的资本出现外流。虽然韩国被列为新兴经济体，但韩国的通货膨胀率并不是很高，因此韩元不太可能大幅贬值，而且外资大量外流的可能性也很小。然而，包括日本在内的主要亚洲国家正准备在其内部收紧其货币政策。





在制定货币政策措施的时候，韩国应格外谨慎，同时密切关注发达经济体的政策变化。考虑到新兴国家发生经济危机的可能性，金融当局还必须审查与对相关国家出口等有关的战略。宏观经济指标可能会随着全球利率的变化而剧烈波动，韩国需要密切关注外汇和股票市场，并采取适当的措施，避免经济参与者受到市场波动的严重影响。





现如今，国内外的经济形势变得越来越复杂，韩国需要实现受疫情影响的经济复苏，解决不断增加的家庭和公司债务问题，并防止外国资本流出韩国。韩国还应该密切关注美国国债收益率的走势，并制定措施，以最大程度地减少市场动荡的可能性。