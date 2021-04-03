《漫话国乐》 蝴蝶啊，飞往青山吧 / 祭奠 / 龙水斗歌

相传，新罗王朝善德女王执政时期，唐太宗派人把一副画着牡丹的画与花籽送给善德女王。善德女王是一位睿智的人，一见这幅画就察觉画中的牡丹虽说华丽又夺目，可周围连一只蝴蝶或蜜蜂都没有，古人认为花朵招引蝴蝶，并以花与蝴蝶比喻恋人或夫妇。当时，善德女王向在场的大臣们说，这牡丹开花时一定是没有花香的。善德女王把花籽种在院子里，等到花开时，果然闻不到花香。据说后来，善德女王回顾这件事时曾说道：“斯乃唐帝讥寡人无偶也”，表示唐太宗借这幅画与花籽讥笑自己是没有丈夫的人。





随着城市化的发展，如今在城市的街头巷尾虽然到处可见花草树木，却很难见到蝴蝶，如果看到蝴蝶，反而觉得很新鲜。





今天的节目，首先给大家带来的是以蝴蝶为素材的音乐：

“蝴蝶啊，飞往青山吧，

凤蝶啊，你也去吧。

若途中天黑了，

就睡在花朵里，

若花朵不允许，

就睡在叶子上吧……”

《蝴蝶啊，飞往青山吧》 / 金英姙





刚过去的4日是二十四节气中的第五个节气清明。从这一天起，天气会渐渐清朗明媚。俗话也说，清明之际，连烧火的木棍种在地上也会发芽，表示清明是一个充满生命力的时节。





清明第二天的5日是寒食。如今虽然很少人过寒食，然而在古代，寒食与春节、端午节、中秋节并列为四大节日，当天全国上下禁忌使用烟火，只吃寒食。古时候，在家里大都用炉灶烧火煮饭或取暖，所以平时保存火种尤为重要。到了寒食节，国家会把新的火种发放给老百姓。另外，寒食这一天除了吃寒食以外，还有上坟扫墓、祭奠祖先的习俗。





清明与寒食按照阳历通常是4月4日或5日，每逢这时候，阳光明媚，风和日丽，春意融融，大地充满了生机。西道杂歌《祭奠》描写了寒食当天太太上已故丈夫的坟墓祭拜的情景。这首歌以“欣逢百五东风的节日上您的坟墓”为开头，在这里，百五东风指从冬至后的105天刮温暖的东风的日子，即“寒食”。接下来的歌词是：“坟墓前的黄土上铺一张草席，席上先放祭盘，祭盘上除了铺上油纸，油纸上还掀开一张上简纸，然后摆放精心准备的祭品……”这时列出各种祭品的名字，都是既珍贵又美味的饮食。不过后人认为其歌词可能并不属实，实际上当时并没能摆放珍贵的祭品，只是反映了寡妇的心愿。这首歌的重点其实在于尾声，太太斟酒慰藉丈夫的在天之灵时突然哀嚎起来，埋怨丈夫为何先离她而去。

《祭奠》 / 金廷妍（音）





每逢清明节气，农民就开始忙着准备下田干活了。首先为了翻土耕地要先行灌溉作业，因为农田在漫长的冬季里干枯了。而灌溉时不可或缺的农具就是浇水的水斗了。有一种水斗用长长的原木挖成船只形状，由于形似龙，因此称之为“龙水斗”。灌溉时，农夫们把水斗连在用3个木条做成的呈圆锥形的架子上，把水斗前后摆动打水浇到田里。这时两三个人一起操作水斗，为了配合默契，还齐唱劳动谣，在欢快的节奏下合拍，可以给艰辛的农活儿注入活力。

《龙水斗歌》/ 高阳劳动谣保存会会员