韩美日国安首长会议和韩中外长会谈的意义与成果

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韩半岛问题有关各方上周展开了激烈的外交战。韩美日国安首长会议和韩中外长会谈在同一天差不多时间段分别在美国和中国举行。





由于韩美日国安首长会议和韩中外长会谈在美中矛盾加剧、北韩试射弹道导弹等发起武力挑衅的情况下举行而引起国际社会极大关注。





在美中矛盾加剧的情况下，韩国和美中两国正常启动对话渠道可以说具有极大的意义。目前，美国政府和中国政府都对韩国政府有所诉求，韩国政府也有必要向美中两国表明自身立场。因此，韩半岛问题有关各方相互进行沟通与协调也具有极大的意义。





以韩美日国安首长会议为例，拜登政府对北韩政策的评估即将完成，美国为同韩日两国就其对北韩政策进行最终协调而举行韩美日国安首长会议。在韩中外长会谈中，双方就北韩问题进行沟通与协调，并就和平解决北韩核问题达成共识等，韩国政府为重新推动韩半岛和平进程和重启美北对话做着多方面的努力。





韩美日国安首长会议于当地时间4月2日在美国马里兰州安纳波利斯海军军官学校举行，韩国青瓦台国家安保室室长徐薰、美国总统府国家安全事务助理沙利文和日本国家安全保障局局长北村滋出席了会议。这是拜登政府成立后首次举行的韩美日三方国安首长会议。





会议以美日双边会议、韩美双边会议、韩日双边会议、韩美日三方会议的顺序举行，韩美日三国国安首长对北韩核导开发表示忧虑，并重申合作应对北韩无核化问题。





本次会议主要为研讨协调美国政府对北韩政策和印太地区安全等共同关心的问题而举行。在北韩核问题上，韩美日三国就共同应对北韩核导威胁达成一致，但在其方式上略有差异。韩国政府希望首先发表终战宣言，然后逐步放宽对北韩制裁等，分阶段和平解决北韩核问题。美国政府是否在其对北韩政策上反映韩国政府的立场，待其政策出炉后将可知晓。





韩国强调尽快重启美北对话的必要性，但是美国强调北韩应彻底履行联合国安理会对北韩制裁决议，韩美双方就如何解决北韩核问题仍存在意见差异。





2019年2月在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，双边关系陷入僵局，美北对话迄今处于中断状态。因此，本次会议能否对重启美北对话产生影响也引人关注。





美国政府最近试图与北韩进行接触。这表示拜登政府希望尽快重启美北对话，北韩可能也是如此。但是美北双方都想在重启的对话中占据有利位置，并为此展开气势博弈。





过去，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩在越南河内举行的第二次首脑会谈中就北韩核问题几乎达成协议，因此北韩希望以此为出发点，继续就无核化问题进行协商，韩国政府的立场也相差不多。但是拜登政府要回到原点重新研讨对北韩政策，并表示即使重启对话也要从工作会谈开始就无核化问题进行协商，最终由两国首脑做出定夺。以目前的情况来看，短期内将难以重启美北无核化协商，即使重启协商，其进展速度可能极为缓慢。





在美国华盛顿举行韩美日国安首长会议的同一天，在中国举行了韩中外长会谈。4月3日，韩国外交部长官郑义溶和中国国务委员兼外交部长王毅在福建省厦门市海悦山庄酒店举行了双边外长会谈。这是韩中两国外长继去年11月首尔会晤后，时隔4个月举行的韩中外长会谈。





明年是韩中建交30周年。在韩中两国即将迎来建交30周年之际举行的本次外长会谈中，重点讨论两国关系发展和韩半岛无核化问题，并就共同努力推进韩半岛和平进程达成共识。





韩国外交部长官郑义溶希望中国政府为推进韩半岛和平进程发挥积极角色，中国外交部长王毅则表示中方愿同韩方一道共同以对话方式推进推进韩半岛问题政治解决进程。但是韩中两国外长的发言内容有所差异。推进韩半岛和平进程是文在寅总统的大选公约，因此，韩国政府希望积极推进韩半岛和平进程。与此相比，中国政府要以政治方式解决北韩核问题，这可以说反映了北韩一揽子解决问题的立场。





在同一天差不多时间段举行的韩美日国安首长会议和韩中外长会谈中，韩国与美中两国同时就北韩核问题等韩半岛悬案交换了意见。分析认为，上月在阿拉斯加州安克雷奇举行的高层战略对话中展开唇枪舌战的美中两国，此次通过韩美日国安首长会议和韩中外长会谈传达了各自的信息。





目前，美国施展连接亚太和印度洋地区包围中国的战略，中国在致力于突围并化解印太战略。在此情况下，美国积极拉拢台湾而使台湾海峡的军事紧张局势升温。正因为如此，中国此次选择在福建省厦门市举行韩中外长会谈。福建省厦门市隔着海峡与台湾相望，中国选在这里举行韩中外长会谈，意在向美国发出不要轻举妄动的警告，而美国通过韩美日国安首长会议展现韩美日同盟关系牢不可破等，加大对华施压力度。总之，美国和中国正在进行激烈的气势较量。





在韩国政府的立场上，有必要通过韩美日国安首长会议和韩中外长会谈强调解决韩半岛问题的紧迫性和必要性，并敦促有关各方为重新推动韩半岛和平进程作出共同努力。





由于美中矛盾加剧，韩国政府的处境变得十分尴尬。目前，美中两国为拉拢韩国进行外交努力，其中参杂着北韩问题。中国试图将北韩核问题作为对抗美国的政治杠杆，美国试图通过北韩核问题加强韩美同盟，加大对华施压力度。在此情况下，韩国政府必须采取平衡外交，并为重启美北对话营造良好环境。





拜登政府对北韩政策出炉后北韩作出的反应，将成为左右韩半岛局势的重要变数。