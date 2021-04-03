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最近，北韩劳动党机关报《劳动新闻》接连刊载文章指责北韩居民的语气和穿着打扮，并强调外貌端庄高雅是非常重要的道德规范，装扮应遵守社会公德的行为准则。那么，北韩服装的流行趋势如何呢？





北韩也有所谓的时装潮流。最近在平壤举行的《朝鲜服装展》上，模特们穿“朝鲜服”走秀，介绍今年将流行的服装。此外，“朝鲜民主女性同盟”机关刊《朝鲜女性》杂志每年通过彩色照片介绍那年流行的春装和引人视线的秋装，以提高北韩居民对时装的理解。





最近，北韩男性大都穿白色衬衫和灰色裤子，参加全国代表大会的劳动党干部们几乎都穿了浅色服装，这与北韩国务委员会委员长金正恩去年夏天穿着白色夹克和灰色裤子进行现场指导有直接的关系。也就是说，金正恩委员长掀起了北韩男性时装潮流。与此相比，北韩女性大都穿裙摆稍短的连衣裙。据最新发布的相关报告，北韩今年将流行佩戴胸针的连衣裙。





21世纪前后，北韩的服装发生了巨大变化。20世纪90年代中期以前，除了有机会出国的上流阶层以外，北韩居民几乎完全依赖政府配给，且难以自费购买所需物品。换句话说，21世纪以前，在北韩居民中除文化艺术工作者和滞留海外的少数北韩公民外，根本就没有“时装”这一概念。





上世纪90年代中期以前，北韩还实行配给制。北韩当局通过百货商店和国营商店向男性配给人民装、工作服和西装，女性则配给裙子、上衣和颜色较淡的单色两件套装。当时，北韩当局配给的服装种类并不很多，但是北韩居民因为没地方购买衣服，只能穿当局统一配给的服装，且北韩当局严格取缔居民穿其他种类的服装，因此大都不敢穿折射出自身个性的服装。尽管如此，有些北韩居民通过补修翻新或自制服装等方式，突显自身个性。





进入21世纪后，设在北韩各地的集市提高了北韩居民对时装的关心程度。20世纪90年代中后期，北韩因经济陷入衰退、物资严重短缺而无法向民众提供粮食和服装等生活用品配给，因此中国等地的服装开始通过集市在北韩境内流通开来。





当时，在集市出售的大都是二手服装。因为北韩居民经济能力有限，难以购买价格较高的新装，因此集市商人出于现实考量，首先引入二手服装。这样流入集市的服装还在北韩内进行再加工等，给北韩服装产业带来了变化。





起先为降低价格而在北韩内进行再加工，但是随着时间的推移逐渐加工生产北韩居民喜好的服装，且生产规模越来越大，成为北韩时装产业的领头羊。其中，平城加工厂和天津加工厂的名声最为响亮。特别值得一提的是，北韩的服装加工厂在复制纸样的过程中，缩小腰部尺寸，突出腰部曲线等，通过小批量生产满足时装市场需求。





此外，北韩国务委员会委员长金正恩为提升民众生活品质，积极扶持轻工业发展。因为在遭受国际社会制裁的情况下，北韩必须以自身的技术和能力生产民生产品。因此，金正恩委员长也在积极扶持时装产业发展。





2006年，“朝鲜民主女性同盟”机关刊《朝鲜女性》杂志发表文章，对海外新款时装在北韩境内传播与流行表示莫大忧虑。文章称，目前有一部分人盲目跟随其他国家穿装，其中不乏与我们民族高尚情感和风俗背道而驰的颓靡、堕落、变态的资本主义着装形态，还有败坏我们社会良好风气的因素。由此看来，2006年北韩的服装样式变得多种多样。之后，北韩第一夫人李雪主首次在公众场合露面时穿的服装，加快了北韩时装样式的变化。





2012年7月25日举行平壤绫罗人民游乐园竣工仪式时，李雪主手挽着金正恩委员长胳膊的亲密合影成为人们热议的话题。北韩有些禁止民众穿着的衣服，其中包括紧身衣和纹样华丽的衣服。因此，北韩妇女不太穿纹样华丽的连衣裙。但是李雪主当天穿着黄色水珠纹连衣裙在公众场合亮相。





此外，2018年4月27日韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩签署《板门店宣言》，傍晚在板门店举行晚宴时，李雪主穿着不宽不紧，裙长在膝盖下5厘米左右，坐在椅子上膝盖稍微露出的两件套出席晚宴。这是北韩所说的“社会主义国家第一夫人典型的着装法”。





此前，北韩妇女向往外国的穿衣法，但是李雪主在公众场合露面后，北韩妇女开始跟着她穿衣服。也就是说，过去通过集市流入北韩的中国产、韩国产和日本产服装曾引领北韩时装潮流，但是现在很多北韩妇女选择所谓的“李雪主式”服装，李雪主成为北韩时装的引领者。





如果说北韩第一夫人李雪主的着装风格淡雅洗练，成为北韩妇女追捧的对象，那么北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党副部长金与正的着装是北韩办公女性的典范。





金与正从不穿裤子和连衣裙参加公开活动，总是穿不宽不紧的两件套，这是北韩所说的办公女性标准工作服。特别值得一提的是，金与正在不宽不紧的两件套里搭配领口雪纺衫或用亮片点缀的衬衫，以突显端庄洗练之美。最近，金与正的裙长缩短至膝盖上方后，北韩办公女性的裙长也跟着缩短至膝盖上方。由此可见，金与正为北韩办公女性缩短裙长起到了重要作用。





北韩现代服装的变化可以说起源于引入资本主义商业模式的集市。通过多种多样的渠道流入北韩的外国服装掀起时装潮流，进而创造了属于北韩自身的时装典范。