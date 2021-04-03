中国留学生们的社会奉献

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘岩(延南世界村中心中心长)





作为外国人难道只能接受关照吗？NO！很多在韩留学生满腔热情地参与着当地的社会奉献活动，以此来证明和实现自己存在的价值。悉闻近期留学生们争先恐后报名做核酸检测的志愿者翻译，我们有请位于首尔的延南世界村中心负责人刘岩为我们介绍一下情况。









南：中心长，你好。我们又见面了，请你跟我们的听友们打个招呼，好吗？

刘：《韩国万象》的听众朋友们，大家好，我们又见面了，我是刘岩。

南：我们以前主要谈的是以韩国政府和民间如何在帮助在韩外国人正常地去生活和工作，所以多多少少有点给人一种错觉，觉得外国人只能接受帮助。但其实不然，外国人同样有能力去帮助当地人，你说是吧？

刘：您说的非常对。一般人可能会认为，在国外不了解当地的情况，语言文化各个方面都处于弱势，怎么能去帮助当地人呢？其实并非如此，不管是本国还是外国人，只要有爱心、有才能，在哪里都可以发光发热。在韩国，外国人志愿奉献团体还是蛮多的，有的是民间团体组织的，有的是学校留学生团体自发形成的，还有我们这样政府机关组织的，大家可以以个人或团体的形式参加。









南：近来不少留学生们积极参与核酸检测的翻译志愿者的工作，是吗？

刘：是的。从今年3月份开始，很多地区的保健所来访的外国人增加了很多，所以保健所以及临时检测所都急需中文和英文翻译奉献人员。去年开始，因为疫情导致各种形式的奉献活动减少了很多，但是很多来自中国的留学生积极参与到了为地区的外国人进行核酸检测的翻译志愿活动中。

南：这是个比较危险的工作啊。要是你的孩子跟你说要去做核酸检测翻译志愿者，你会同意吗？

刘：如果她自己喜欢，当然会同意，但是也会担心。记得当时保健所负责人很着急，周六需要奉献者，周五才通知我们，当时我觉得一定不好募集到人，一是考虑到个人安全问题，二是检测活动是在户外广场，韩国正值春寒期，天气也很冷。可当把募集广告发出去还不到一个小时，就有十几名中国留学生和我联系，表示非常愿意参加这项活动，帮助语言不好的同胞顺利检测。当时我们还需要募集英文翻译，一直没有人申请，后来和中国留学生说了以后，他们欣然同意同时担任英文翻译的工作，真是帮了大忙。

南：这种活动怎样报名呢？

刘：进入我们中心的网页，或者加入中心的会员群，直接填写报名链接就可以了。









南：除了核酸检测翻译，据说还有不少留学生利用你们中心这个平台，在做多文化家庭孩子们的小老师是吧？

刘：是的。从今年开始我们开设了为多文化家庭的孩子提供线上中文会话指导的项目，因为在韩国出生的第二代，很多孩子不会说中文，有的只能听懂简单的句子。去年我们做了一些调查，发现很多家庭非常需要中文指导老师，今年就开设了这个项目。我们选拔一些中国留学生，每周2-3次，给这些孩子们补习中文。

南：这些有意义的事情你们是怎样想出来并且付诸实现的呢？

刘：我们中心做奉献活动有十几年的经验了，2019年一年参加奉献活动的人数就达1600多人，还不包括重复做的人数。但疫情突发后就中断了很多，很多留学生都觉得挺遗憾。去年，首尔市奉献中心召集相关人员讨论对策，我想很多学校都在利用网络做线上教育，我们也可以用这种方法做中文指导。我们做了事前调查，结果很多家庭都非常积极申请，所以今年就开展起来了。

南：参加了这些活动之后，这些大学生志愿者们有什么感怀呢？

刘：活动结束后，我采访了几位同学，有同学说，非常高兴得到这个珍贵的机会，在自己热爱的国家成为一名帮助医护人员们的志愿者。还有的说，“志愿者既是奉献者，也是受益者”，以前不太理解这句话的涵义，可现在理解了，在奉献当中每一个人，每一分钟，都在成长。（图片来自嘉宾）









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