北韩不参加东京奥运会 韩借奥运契机重启对话计划落空

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北韩宣布因新冠疫情不参加东京奥运会，韩国试图借奥运会契机重启南北对话、扭转韩半岛局势的期待也随之落空。





韩国政府曾多次表示将把东京奥运会作为推动韩半岛和平进程的机遇，日本方面也将奥运会视作南北、美北、北日对话的最佳机会。





北韩体育省旗下“朝鲜体育”网站6日报道了北韩不参加东京奥运会的消息。据报道，“朝鲜奥林匹克委员会”大会根据委员们的提议作出了这一决定，以保护选手免受全球性公共卫生危机的影响。





此次大会于上月25日以视频会议的方式在平壤召开。当时北韩媒体仅报道称大会讨论了去年工作总结和今年工作方向，并未透露不参加奥运会的决定。





韩国曾将东京奥运会视作“第二次平昌”，即借北韩参加奥运会之机为南北美日四方对话创造条件，以此扭转韩半岛局势。2018年平昌冬奥会期间，金与正等北韩高层人士曾访问韩国并为启动对话创造了条件，随后美北举行了历史性的首脑会谈。不过随着第二轮美北首脑会谈的破裂，两国高级别工作谈判也迟迟不见进展，韩半岛局势再次陷入僵局。





在这种情况下，东京奥运会对韩国、日本和美国等利益相关国均为一次良机，自然而然地引发了期待。韩国期待推动文在寅总统的韩半岛和平进程构想，日本则希望解决被绑架国民的问题并改善两国关系，美国则需要谋求解决北韩核问题的入手点。日本尤其需要一个受全球关注的重大看点，以提振因新冠疫情陷入低迷的奥运会氛围。





韩国总统文在寅曾在三一独立运动纪念演说中表示，东京奥运会或将成为韩日、南北、北日、美北之间的对话机遇，愿意为奥运会的成功举办助一臂之力。





分析认为，新冠疫情只是北韩不参加奥运会的表面借口，紧张的北日关系和美国的对北政策基调才是真正原因。





北韩在东京奥运会圣火传递启动当天发射弹道导弹进行挑衅，日本对此予以了强烈谴责，使紧张氛围加剧。日本首相菅义伟还多次提出解决日本人被北韩绑架的问题，因此对北韩来说，参加奥运会并无任何实际利益。





此外，美国虽然尚未最终决定对北韩政策，但可以肯定的是，拜登政府将十分重视各阶段工作谈判。因此北韩也无法期待美国会在东京改变态度。





与此同时，文在寅也已进入了任期末。从北韩的立场上来看，未来前景十分不透明，没有必要冒着疫情风险前往东京。预计南北关系在文在寅任期内将很难出现有意义的变化。