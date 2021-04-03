韩暂推迟阿斯利康疫苗接种

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韩国防疫部门决定推迟为特殊教育工作人员、幼儿园和小初高保健教师、残障儿童保育看护人员接种阿斯利康疫苗。





韩国新冠预防接种应对推进团表示，最近欧洲药品管理局在大会上对阿斯利康疫苗与部分罕见血栓的关联进行了评估，为确认评估结果，韩国做出了这一决定。





新冠预防接种应对推进团7日临时召开疫苗专家咨询会议，对接种计划进行了调整。推进团长郑银庆表示，此次措施主要考虑到疫苗接种者的安全，推进团将以欧洲药品管理局公布的内容为基础，与国内专家进行深度讨论后迅速应对。





欧洲药品管理局上月曾得出阿斯利康疫苗总体上与血栓扩展无关的结论，但由于无法排除疫苗与弥散性血管内凝血（DIC）、颅内静脉系统血栓形成（CVST）的因果关系，仍将之列为注意案例。弥散性血管内凝血和颅内静脉系统血栓形成是同时出现血栓扩展和血小板减少的疾病，大部分案例发生在接种疫苗的55岁以下女性之中。韩国共收到3起接种后出现血栓的报告。





目前阿斯利康疫苗的接种对象为疗养医院及设施的工作人员和入住人员、新冠疫情一线工作人员、医疗机构工作人员等，接种工作从2月底开始进行，目前第一轮接种已基本结束。





原本防疫部门计划从8日起为全国特殊学校工作人员、幼儿园和小初高保健教师、托儿所和残障儿童教育看护人员等7.3万人接种阿斯利康疫苗，从9日起为残疾人设施、老人疗养共同生活设施、结核及汉森病患者居住设施、露宿人员设施、社会矫正设施工作人员等11万人接种。在总计18.3万名接种对象中有14.3万名同意接种，其中800余名已完成接种，14.2万名的接种被推迟。





此外，面向60周岁及以下人群的阿斯利康接种也已暂停，这部分接种对象为3.8万人。





最近新冠疫情新增确诊病例持续增多，疫苗接种的推迟加剧了人们的不安情绪。新冠单日新增确诊病例进入本月后大幅上升，目前已超过700例，引发了对第四轮大流行的担忧。





截至4月8日，韩国共有107.5万人完成第一轮疫苗接种，4.2万人完成第二轮接种，接种率为2.06%。阿斯利康在韩国使用的疫苗中占据了较高比例。已接种人群中有90.3万人使用阿斯利康，仅有17.2万人使用辉瑞。政府上半年确保的疫苗中，阿斯利康占到了60%。随着疫苗接种暂停，预计4月将成为韩国疫情的关键时期。