韩执政党在4.7地方再选补选中惨败

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韩国执政党共同民主党在4.7地方再选补选中惨败。首尔和釜山两大广域市市长、蔚山市南区区长、庆尚南道宜宁郡郡守均被最大在野党国民力量党夺得；进行再选补选的19个地方议员席位中，执政党也仅获得了4席。





在最重要的首尔市长补选中，国民力量党候选人吴世勋以57.5%的得票率击败民主党候选人朴映宣（39.18%）。由此吴世勋时隔10年重返首尔市长职位，朴映宣则在首尔25个自治区中全面落败。





釜山市长补选的得票率差距更为悬殊。国民力量党候选人朴亨埈的得票率高达62.67%，几乎是民主党候选人金荣春（34.42%）的2倍。朴亨埈同样在16个区、郡中均获得了全面胜利。国民力量党还赢得了蔚山市南区区长、庆尚南道宜宁郡郡守补选，并获得14个地方议席。民主党仅在传统票仓湖南地区赢得4个地方议席。





首尔和釜山市长补选投票率分别高达58.2%和52.7%。这是广域自治团体再选补选投票率首次超过50%。





此次再选补选与其说是在野党的胜利，不如说是执政党的惨败。首尔和釜山市长补选是执政党所属前任市长的性丑闻造成的，责任本在民主党。此前民主党曾提出，若再选补选的责任归咎于特定政党，那么该政党不应推举候选人。然而此次民主党却违背了自身承诺，自然引发了争议。





此外，民主党还面对着各种不利因素。在去年的国会选举中，民主党依靠新冠疫情防疫工作赢得180个席位，而今年防疫工作屡屡面临考验，再加上房价暴涨、租房难等问题，使得民意急速恶化。不仅如此，负责国民居住稳定的韩国土地住宅公社还爆出了利用内部信息炒地的丑闻；青瓦台和执政党主要人士在限制月租上调的法律施行前大幅上调租金，被指责为典型的双重标准。





韩国总统文在寅就此次选举结果表示，“郑重接受国民的批评”，“将秉着更谦虚的姿态、更沉重的责任感来处理国政”。然而从民心转向的程度来看，文在寅政府将很难恢复施政动力，为此预计青瓦台将进行更大幅度的幕僚换血。





此次再选补选是下届总统大选的热身赛，可以说国民力量党为政权更替奠定了基础。不过这并不意味着在接下来的11个月里民意会保持不变。





民主党党首李洛渊在党内的地位大幅下滑，京畿道知事李在明的一枝独秀现象能否保持仍是未知数，目前也不见其他合适的人选。国民力量党则需要继续维持在此次选举中获得的支持，还需考虑如何包容尹锡悦、安哲秀等其他党外有力候选人，以扩大支持层边界。