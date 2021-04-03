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春季天气忽冷忽热，是流行性感冒的高发期。感染了流感，影响正常的工作和生活，严重的甚至可能危及生命，特别是现在又赶上新冠疫情的特殊时期，更是要多加预防。那么，如何预防流感呢？

1、注意防寒保暖。春季气候变化大，冷暖交替频繁，人体抵抗力下降，容易受到流感病毒的侵袭。因此，要根据天气的变化适时增减衣物，不要骤减衣物，注意防寒保暖。

2、保证充足睡眠。日常生活安排好作息，注意劳逸结合，保证充足的睡眠，尽量不要熬夜，避免过度疲劳，可以提高自身的抵抗力，不给流感病毒可乘之机。

3、合理安排饮食。健康的饮食可以提高人体免疫力。此时要注意饮食宜清淡为主，多喝水，不宜太过辛辣、油腻，多补充富含维生素C、蛋白质、糖类及微量元素的食物。此外，饮食要有规律，避免暴饮暴食。

4、注意个人卫生。养成良好的卫生习惯，尤其是勤洗手，可以有效避免感染流感病毒，对于这一点我想大家现在都很清楚了。另外，日常生活中，饭前便后、打喷嚏、擤鼻涕后洗手，不随地吐痰，经常换洗衣物，勤洗澡，外出戴口罩，都可有效阻隔流感病毒。还有一点要注意的是，要勤换牙刷，以免病从口入。

5、保持空气流通。流感病毒会通过空气传播，在密闭的环境中流感病毒浓度高，传染力强，因此要经常开窗通风，保持室内空气流通。此外，流感暴发期间要少去人多的公共场所，避免感染。

6、加强体育锻炼。春季多到户外呼吸新鲜空气，积极参加体育锻炼，合理进行跑步、爬山、练太极拳等运动项目，可以舒展筋骨，增强体质，提高机体抵抗力，从而有效抵御流感病毒的侵袭。

7、注重生活环境卫生。首先，我们要注重房间的干净，日常多打扫，避免灰尘以及房间的卫生死角，这些地方是细菌、病毒滋生的润土。空调如果好久没有清洗，在使用前一定也要及时清理后再使用。床上用品等，多放到太阳底下晒晒，杀杀菌。

8、适当接种流感疫苗。对于老人、小孩和一些身体免疫力比较差的人群，在流感多发的季节，适当接种相关的流感疫苗对于有效预防流感是非常有帮助的。除了增加自身体质外，相信科学也是很有必要的。





（文中窍门来自魏*听友）