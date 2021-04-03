ⓒ Amway, ATOMY CO, NU SKIN, Unicity

据韩国公正交易委员会的统计，以 2019 年 5 月末为基准，在韩国注册的直销公司约有 130 家，其中大多是美国等外资直销公司， 87.6% 的公司总部都设在首尔及其周边地区。以销售额评估的“ 2018 年直销 10 强公司”排行榜中， 33 年前打入韩国市场的安利（ Amway ： 12799 亿韩元）位居榜首，其次是韩国直销企业艾多美（ 9708 亿韩元） , 如新（ Nuskin ： 4562 亿韩元）名列第 3 位， Unicity （ 2224 亿韩元）排名第 4 ，康宝莱（ Herbalife ： 1855 亿韩元）排在第 5 位。 10 强公司中，只有 3 家是韩国企业，其余都是美国企业。 2018 年，直销公司的总销售额为 5 万 2208 亿韩元，同比前年增长 3.7% ，其中十强公司的比重占 70.5% ，达 3 万 6187 亿韩元。据调查，韩国消费者购买最多的直销公司产品是健康食品与化妆品。





在韩国开展业务的直销公司大多采取多层次直销方式，直销员除了依靠自己的销售收入获取奖金以外，还可以招募下属直销员，从下属直销员的销售收入中按照一定比例获取额外收入。以 2017 年为基准，直销员人数共计 903 万人，其中 156 万人获取奖金，可其中 84% 的奖金在 50 万韩元以下，只有 0.6% 的人（ 9700 人）年收入超过 3000 万韩元， 0.13% 的人（ 2000 人）的年收入破亿。





如今韩国最具代表性的内资直销公司是艾多美（ATOMY ： 애터미 ）。 该公司作为全球化产品流通企业成立于 2009 年，总公司位于韩国忠清南道公州市，推出维生素等各种健康食品与护肤品、彩妆、食品、饮品、居家用品、时尚用品等约 400 多种产品，通过艾多美平台销售。如今在韩国、美国、日本、加拿大、澳大利亚、台湾、新加坡、墨西哥、泰国、马来西亚、菲律宾、印尼、柬埔寨、俄罗斯等 14 个国家与地区开展业务。公司从创业初期开始坚持生产与推销物美价廉的产品而实现了飞跃发展。 2019 年，艾多美的全球销售额为 13 亿美元，直销员人数超过 600 万人。艾多美的优势在于其营销策略，严格甄选品质优良、价格合理等满足消费者需求的商品，且这些商品与百货商店、超市、购物网站等其他流通渠道的商品相比，在品质与价格方面更具有竞争力。