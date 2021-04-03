ASTRO时隔2年有余发行全新正规专辑《All Yours》回归

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男团ASTRO时隔2年3个月发行全新正规专辑《All Yours》回归歌坛，主打歌为《ONE》。

成员朴真祐（JIN JIN）表示：“距离第一张正规专辑《All Light》发行已经过去2年3个月了，所以这张专辑我们也格外的用心。”成员文彬说：“10首歌曲都是我们想对ALOHA（歌迷会名称）说的话，我们也亲自参与了歌曲的创作，专辑的质量也有提升。这张专辑包含了我们ASTRO希望对ALOHA倾尽所有的心意”。

新专辑主打歌《ONE》是一首电子音乐风格的舞曲，ASTRO在组合特有的清爽特质中，融入了强烈的色彩，形成了和谐的反差。文彬介绍说：“因为是正规专辑，所以我们进行了很多的尝试，如果说一直以来我们的专辑概念都是以‘叙事’为主的话，那么这一次我们则侧重于‘形象’。主打歌也和ASTRO以往的感觉相反，充满了力量感。

成员金明俊（MJ）介绍专辑魅力关键词称是“清爽Full power”，他说：“这次的舞蹈更加用力”，朴敏赫（Rocky）补充强调：“而ASTRO本质就是‘清爽’。”

此次专辑距离之前发行的第七张EP也有10个月之久，除了主打歌《ONE》外，还收录了《Dear my universe》《Stardust》等抒情、中速歌曲以及《Butterfly Effect》《All Stars》等节奏强烈的舞曲，还有金明俊和朴敏赫的原创歌曲《All Good》《星雨（gemini）》等共有10首歌曲，成为送给歌迷的一份久违的音乐礼物。

成员车银优表示：“希望这次的专辑活动像主打歌《ONE》的名字一样，能够成为公共台打歌节目的冠军。”