Red Velvet首位SOLO出道成员Wendy发行专辑《Like Water》

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Red Velvet主唱之一Wendy于4月5日发行了出道以来首张个人专辑《Like Water》，她也是组合中率先发行SOLO专辑的成员。

《Like Water》收录了包括双主打歌《Like Water》及《When This Rain Stops》在内共5首新歌。新专辑发行当天，Wendy举行了在线专辑发布会，队友Joy陪伴其出席。Wendy也详细介绍了自己的个人新专辑。

Wendy表示：“起初并不相信，但随着专辑的录制一步步地进行，才有了切实的感觉。”作为Red Velvet成员中首位发行个人专辑的成员，Wendy称：“有一些负担。自己在准备的过程中常常会想起成员们。不过公司成员、工作人员都给了我很多帮助，所以专辑制作过程很顺利。”

主打歌之一《When This Rain Stops》是一首抒情歌曲，仅用极具分量感的钢琴作为伴奏，突出了Wendy优秀的唱功。歌词内容也融入了Wendy自己的经历，希望向听者传递“偶尔停下脚步也无妨”的温暖信息。

专辑同名主打歌《Like Water》是一首抒情的原声流行音乐，歌词内容将彼此的存在和意义，比喻为“水”，以“滴水汇聚成江海”的形容，表达对生命中真爱的人的感恩，并希望与之共同描绘未来的内容。

成团7年后SOLO出道的Wendy，已通过9日播出的KBS《音乐银行》节目正式开启自己首个个人打歌行程。