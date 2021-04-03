Brave Girls吐露心声“《Rollin’》受到关注前曾考虑解散”

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因歌曲《Rollin’》逆袭而人气暴增的女团Brave Girls日前做客某电台节目时吐露心声，介绍了无名时期的困扰。

Brave Girls在节目一登场，短息平台及可视广播评论区便涌现出无数留言，其中有相当一部分是来自曾在军队中见过Brave Girls、看过《Rollin’》舞台的人。

节目中还安排了成员和听众连线的环节，一位听众在连线中称：“《Rollin’》发行的时候还是二等兵，所有部队都是‘吃完早饭Rollin，吃完午饭Rollin，吃完晚饭Rollin’的情景”，向Brave Girls表达了喜爱之情。

Brave Girls成员表示：“从未听到过的热烈的欢呼声，在军队里第一次听到了。部队越是偏远，士兵们的呐喊声越响亮。我们当时一点都不觉得累，在那里也获得了很多能量。”

Brave Girls还坦言考虑过解散。成员回忆当时的情况说：“组合没有希望了。《Rollin’》受到关注之前我们考虑过解散。成员们也都考虑好了自己的第二职业，比如说咖啡师，做服装生意，韩国舞蹈，美妆博主等等。”而很巧的是，就在《Rollin’》的视频上传的前一天，她们还找到公司老板，讨论解散的事情。成员们感慨道：“真的很神奇。能够继续做歌手都要感谢歌迷们。像做梦一样。”

随着Brave Girls人气日渐高涨，她们也成为广告商的宠儿。Brave Girls称：“已经拍摄了游戏广告，然后要拍炸鸡广告。接下来还有服装、零食、化妆品的广告要拍摄。真的非常感恩。”

Brave Girls还在节目中透露了今后的目标，她们希望“能够登上颁奖典礼”“能成为Summer Queen”“不要再有演艺空白期了”等。另外也对正在经历无名期的后辈歌手们加油、打气。